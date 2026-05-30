首爾美樂蒂咖啡廳爆紅！三麗鷗全新粉嫩天堂　應援菜單及攻略公開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期在Threads掀起熱烈討論的少女心景點再＋1！位於首爾蠶室樂天世界購物中心的「My Melody Harmony Café」，以滿滿粉色系空間與角色甜點迅速洗版社群，不少網友直呼：「可愛到必須飛一趟朝聖！」究竟這間咖啡廳除了夢幻的三麗鷗角色氛圍外，還有哪些期間限定菜單、周邊亮點值得關注？我們帶你一次看懂！

首爾My Melody Harmony Café介紹

「My Melody Harmony Café」自2025年8月開幕以來熱度不減，整間店以美樂蒂與其好友酷洛米、彼安諾等角色為核心設計。從踏進店門口的那一刻起，大片粉嫩色系的牆面、角色餐桌到特製餐具，讓人彷彿一秒進入三麗鷗的夢幻世界。

店內除了用餐區，還設有專屬拍照打卡牆與主題展覽空間，整體動線規劃兼顧拍照與逛展體驗。現場亦提供預約候位系統，支援電子郵件登記，對海外旅客相當友善，不論是閨蜜聚會還是獨自造訪，都能輕鬆享受完整的療癒行程。

My Melody Harmony Café必吃限定甜點

咖啡廳的菜單設計同樣極具巧思，必點經典是美樂蒂與酷洛米造型鬆餅，淋上蜂蜜並以水果點綴，視覺與味覺雙重滿足。另外近期配合「2026三麗鷗角色大賞」，咖啡廳自4／9～5／24推出了期間限定的專屬應援菜單，將美樂蒂與酷洛米的萌力發揮到極限。

美樂蒂蜜桃優格瓶裝蛋糕

以清新蜜桃果香結合滑順優格，酸甜比例恰到好處，口感輕盈不膩，層層堆疊出細緻風味。

酷洛米藍莓瓶裝蛋糕

夢幻紫色外觀吸睛，搭配帶有顆粒感的藍莓與綿密蛋糕體，酸香中帶甜，口感層次豐富。

美樂蒂蜜桃蘇打

清爽氣泡融合蜜桃香氣，入口沁涼解膩，粉嫩色調讓人一秒少女心爆發，是必點打卡款。

酷洛米藍莓優格奶昔

以藍莓與優格打製成濃郁奶昔，質地滑順綿密，酸甜平衡，兼具視覺吸引力與飽足感。

My Melody Harmony Café限定周邊商品及活動

除了美食，店內還設有大型周邊商品區，主題商店區獨立於用餐區，無須用餐即可自由進出選購，販售多種咖啡廳限定周邊商品，其中最受關注包括穿女僕裝的美樂蒂與酷洛米限定款、文件夾、明信片等，因每日數量有限，建議提早前往，將咖啡廳限定款帶回家收藏。

另外因應角色大賞期間，官方祭出多重回饋活動：

1.咖啡廳消費禮：滿1萬韓元贈送雷射貼紙（共10款隨機）；滿2萬韓元贈送迷你扇子吊飾

2.商品區滿額禮：滿3萬韓元贈送應援插畫明信片

應援挑戰：現場出示「2026三麗鷗角色大賞」投票畫面與消費證明，還能領取隨機驚喜。

韓國美樂蒂咖啡廳資訊

店名：My Melody Harmony Cafe（마이멜로디 하모니 카페）

地點：首爾市松坡區奧林匹克路240（樂天世界商場 B1）

交通：首爾地鐵2號線、8號線「蠶室站」10號出口步行約1分鐘即可抵達

營業時間：10：00–21：00（最後點餐20：00）

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