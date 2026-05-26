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GD與《穿著Prada的惡魔2》米蘭達撞衫　浮誇流蘇裝兩大時尚教主完美駕馭

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《穿著Prada的惡魔》不僅點燃了無數時尚工作者的夢想，也象徵時代的經典，相隔20年上映的續集《穿著Prada的惡魔2》，大家看的不只是電影、更是回憶！當中飾演時尚女魔頭「米蘭達」的梅莉史翠普（Meryl Streep），從宣傳期間到劇中的造型皆令影迷津津樂道，而電影裡她曾穿上的一套流蘇裝，竟被發現意外的與GD權志龍撞衫了？

GD與《穿著Prada的惡魔2》米蘭達撞衫了？浮誇流蘇裝出自這品牌

GD與《穿著Prada的惡魔2》米蘭達撞衫了？

原來在《穿著Prada的惡魔2》電影中，米蘭達穿著這款出自Dries Van Noten 2025秋冬女裝系列的流蘇夾克，與GD於2025年台北安可場演唱會上的造型撞衫了！一位是現實世界中的偶像巨星，一位則是電影中擁有崇高地位的時尚教主，兩人都穿上了同一件服裝，同樣的華麗卻又合理。且米蘭達在會議上把玩流蘇的模樣，更讓人對這套造型印象深刻！

GD與《穿著Prada的惡魔2》米蘭達撞衫了？浮誇流蘇裝出自這品牌

Dries Van Noten 2025秋冬系列為創意總監Julian Klausner接掌後的首季作品，他選擇於巴黎歌劇院發表，正明示著他對戲劇化與奢華視覺的追求，在常人眼中有些設計確實過於浮誇了，像是這些大小錯落的流蘇掛墜幾乎掛滿了整面布料，除了有夾克外套之外，同樣概念還有洋裝、裙裝、腰封等單品，雖然難以駕馭，但它們簡直就是為了鎂光燈下的星星而生，就像是GD與米蘭達。

GD與《穿著Prada的惡魔2》米蘭達撞衫了？浮誇流蘇裝出自這品牌

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, GD, 穿著Prada的惡魔2

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