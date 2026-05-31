IU新劇連穿3雙厚底洞洞鞋引熱搜　2026最新聯名登場

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

IU李知恩和邊佑錫主演的Disney+新劇《21世紀大君夫人》播出後登上收視率冠軍，飾演財閥「成熙周」的IU劇中華麗奢侈的裝扮一一成為焦點，更是有不少粉絲因為成熙周一連穿了3雙Simone Rocha x Crocs的聯名鞋款而被燒到！包括假昏倒時穿的黑色高跟款、銀色同款，以及睡袍下的白色厚底拖鞋，閃亮搶眼的外型的確特別適合角色成熙周的性格呢！

不過劇裡IU的同款可能已經很難買到，想要跟上女神的品味，現在可以考慮入手Simone Rocha和Crocs的第五波聯名！雙方於2026年春夏迎來最新合作，延續過往風格交融的概念，Simone Rocha的浪漫水鑽與珍珠與Crocs的洞洞鞋依舊是完美組合，不過本季帶來嶄新的粉嫩色調，並且首度出現了涼鞋款式，更多詳細資訊一起往下看。

Simone Rocha x Crocs第五波聯名登場

Simone Rocha x Crocs Ballerina Platform，NT$9,780

繼上回首次誕生的芭蕾風瑪莉珍鞋型，最新季改變了水鑽分布的紋路，由珍珠鋪成花朵繞邊，圍繞於繫帶與鞋跟上，並出現仿皺褶的鞋頭細節，提供芭蕾粉和內斂的Espresso黑兩款顏色。

Simone Rocha x Crocs Soho涼鞋，NT$8,000

本季是Crocs的Soho涼鞋鞋型首次加入與Simone Rocha的聯名設計，除了萬年不敗的經典黑色，還推出了溫柔低飽和的奶茶色、牛油果綠色，舒適的圓潤厚底適合全天候穿著，寶石與珍珠則滿滿的鑲嵌鞋款整圈，象徵澎湃的春意氣息。

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