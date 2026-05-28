宋慧喬的防曬短夾克被問翻！來自日本設計師品牌　同款帽子更是有錢難買

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

距離宋慧喬前往法國出席活動雖然已經是上個月的事，但關於她的穿搭依舊是韓國網友們熱烈討論的焦點。其中當數那件軍綠色的短版軍裝風夾克造型最後注目，連宋慧喬頭上戴著的棒球帽也是稀有單品！

這件短版夾克是哪一牌？

宋慧喬這套穿搭最吸睛的，是她身上的短版外套。這件來自日本設計師品牌HYKE的單品，以俐落的軍裝輪廓為基底，加入短版剪裁後，宋慧喬原本篇嬌小的整體比例瞬間被拉高。宋慧喬在這套穿搭中內搭一件微微傘狀的白襯衫，下身選擇直筒深色牛仔褲，看似基本款的組合，卻因為外套的「截短」設計，多了一層空氣感。這種穿法不只顯腿長，也讓整體造型更有層次，不會顯得厚重。而且這類輕薄材質的短夾克，在春夏其實還有一個很實際的優點——防曬。既能修飾比例，又兼顧機能性，難怪會被韓網狂問。

HYKE是什麼牌？為什麼這麼多人默默在穿

許多喜愛日系美學那種簡約、低調風格的時髦人士應該對HYKE不陌生！這個由設計師夫妻組合吉原秀明與大出由紀子創立的品牌，擅長把軍裝、工裝這類功能性元素，轉化成極簡又現代的設計語言。推出的系列在剪裁、比例、細節上都非常講究，像宋慧喬這件外套，大口袋、肩章設計都保留了軍裝元素，但透過簡化線條與俐落版型，變得更日常、也更耐穿。這也是HYKE最迷人的地方，一眼驚艷、又越看越好看。

「HUMAN MOMENT」帽子是隱藏彩蛋

如果說外套是宋慧喬這身造型的主角，那帽子就是讓整體更有記憶點的關鍵。宋慧喬戴的這頂有著「HUMAN MOMENT」標語的黑色棒球帽，其實並不是一般品牌單品，而是來自南韓斗山集團前董事長朴永萬舉辦的攝影展周邊。應該是宋慧喬今年二月看展時所獲得，在當時宋慧喬也在IG曬出與朴永萬的看展合照。也因為不是正式商品線，而是限定發行，幾乎沒有公開販售管道，自然成為「有錢也不一定買得到」的單品。低調的字樣搭配黑色帽型，剛好平衡整體穿搭的清爽感，多了一點隨性與個性，也讓整體更貼近日常。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026春夏外套關鍵字是「短風衣」！宋慧喬、NANA、Kazuha都穿上，不分年齡都能駕馭

● 41歲尹恩惠「不費力減齡穿搭」太強！球鞋、寬褲、長襪公式，40+女生都能學