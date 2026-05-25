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交友最假惺惺的三大星座！TOP 1害怕正面衝突　用溫柔維持表面和平

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人在交友圈裡看似親切好相處，總能在人前展現圓融笑臉，卻可能在人後換上一套說法，讓人分不清是真心還是場面話，以下三大星座最容易因為太會看場合、太在意形象或太懂得保護自己，而被認為是交友圈裡最假惺惺的代表。

▲。（圖／IG）

TOP 3：天秤座

天秤座很重視人際和諧，習慣在不同場合說出最不容易得罪人的話，表面上總是溫柔客氣、笑臉迎人，但內心其實有自己的判斷與好惡，他們不一定真的喜歡每個人，卻很懂得維持表面關係，因此容易讓人覺得前一秒還在稱讚對方，下一秒私下又換了另一種評價。

TOP 2：雙子座

雙子座反應快、口才好，也很擅長融入不同圈子，在人前可以把氣氛炒熱，對誰都像是熟人一樣熱絡，但因為想法轉變很快，說話也常因對象不同而調整版本，容易給人一種立場不夠一致的感覺，尤其當他們為了有趣或避免尷尬而順著話題附和時，就會被認為有點兩面派。

TOP 1：雙魚座

雙魚座看似柔軟善良，常給人無害又貼心的印象，但他們其實很敏感，也很懂得觀察人心，面對不喜歡的人不一定會直接翻臉，反而可能選擇用溫和態度維持表面和平，私下卻把委屈、不滿或真實想法說給信任的人聽，因為不擅長正面衝突，又容易用情緒包裝立場，所以最容易被認為人前一套、人後一套。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性, 友情

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