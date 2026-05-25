《我的王室死對頭》8金句：現在這世界，有錢人剝削他人反而更加容易

記者鮑璿安／綜合報導

《我的王室死對頭》由林智妍、許楠儁主演，劇情描述朝鮮時代惡名昭彰的妖女意外穿越到21世紀，並附身在一名默默無聞的女演員身上，之後與性格強勢又極端的財閥狹路相逢，展開一段火花四射、宛如戰爭般激烈的愛情攻防。不僅戲劇引發討論，連劇中台詞也值得一看！

1. 三從四德未嫁從夫，既嫁從夫、夫死從子，這就是世人對於女子的期待，與其孤苦無依，卑微苟活於世，或許慷慨赴死比較好。



2. 就算在狗屎堆裡打滾，活著也比死了強，這一世，我會不惜代價活下去，唯有如此，方能不負這具身體原本的主人。



3. 我活下來了，我不在乎這是獎賞還是懲罰，那些都不重要了，我只有無限的感激，因為能像這樣活著而不是死去，不，這不是詛咒，就當做是重生吧。



4. 這是上天給我是獎賞，我要為自己而活。



5. 依我看不完全是這樣，階級制度是廢掉了，但不平等還是存在，現在這世界，有錢人剝削他人反而更加容易。



6. 在這個世界上，不是盟友就是敵人，沒有中間地帶，最重要的是必須小心那些偽君子，我深刻地體會到，在這個世界上，弱者只會被踐踏。



7. 男女之間的情愛又有什麼大不了的。



8. 這是我拼了命才換來的重生，絕不能像塊破布般任人踐踏，既然這具身體的主人如此渴望，那我就試著為自己開創命運吧。