敏感肌膚最常犯的4大NG行為！天然≠溫和、酸類A醇不要同時用

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、AI

敏感肌膚最怕的不是保養不夠，而是「越想修護、越容易做太多」，當肌膚屏障不穩定時，過度清潔、頻繁換新品、迷信天然香氛或酸類煥膚，都可能讓泛紅、刺癢、脫皮更明顯，想讓膚況慢慢穩定，關鍵是避開以下幾個NG行為，先把刺激降到最低。

1.過度去角質、酸類疊加使用



敏感肌不要為了追求光滑透亮，就頻繁使用磨砂膏、刷酸棉片、AHA、BHA或高濃度煥膚產品，這類成分雖然有代謝角質的效果，但在肌膚已經泛紅或刺痛時使用，很可能讓不適感加劇，尤其不要同時疊加酸類、A醇、美白精華等高活性保養，膚況不穩時應先以保濕修護為主。

2.迷信天然香氛、精油保養



「天然」不一定等於溫和，香精、精油、植物萃取香氣，都可能成為敏感肌的刺激來源，尤其香味很濃的乳液、面膜、噴霧、護手霜，使用後若出現刺癢、泛紅、灼熱感，就代表肌膚可能不適合，敏感肌挑選產品時，建議優先選擇「無香精」，而不是只看「味道很淡」或「天然植物香」。

3.忽略防曬與環境刺激

敏感肌不是不能防曬，而是要挑對防曬，紫外線、悶熱、冷風、空污都可能讓肌膚更加不穩，若因為怕刺激就完全不擦防曬，反而可能讓泛紅、暗沉、乾燥變得更明顯，建議選擇適合敏感肌的低刺激防曬，並搭配帽子、口罩、遮陽傘等物理防護，減少肌膚長時間暴露在外界刺激中。

4.一次更新整套保養



敏感肌最忌諱一次換太多新品，因為只要出現過敏或泛紅，會很難判斷到底是哪一個產品造成刺激，建議新產品一次只加入一樣，先局部測試，再觀察幾天膚況是否穩定，若本身正處於爛臉期、換季泛紅期，保養步驟越簡單越好，不要急著把精華、面膜、安瓶全部疊上去。

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