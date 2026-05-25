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45歲孫淑媚開球美成韓女團！「貓眼少女妝」靠下眼影超減齡

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▲孫淑媚彩妝。（圖／翻攝自IG）

▲45歲孫淑媚外型好比少女，更被網友稱為台版Jennie。（圖／翻攝自IG/shumaysun，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

孫淑媚昨現身開球活動，一身率性造型搭配黑長髮，不少網友直誇45歲的她不輸韓系女團，仔細研究她近來分享在IG的照片，她的最近的妝容偏向韓系的「貓眼少女妝」，重點放在下眼影、束感睫毛與自然暈染唇，即使在戶外陽光下，整體依舊維持乾淨精緻感，看起來俐落又減齡。

▲孫淑媚彩妝。（圖／翻攝自IG）

#暈染唇降低濃妝感

她的唇妝沒有明顯唇線，而是讓顏色集中在嘴唇中央，再往外自然暈開。比起飽和顏色，這種畫法更能營造現在流行的「像原生好氣色」妝感。唇色選擇低彩度玫瑰，因此即使搭配較強烈的眼妝，整體仍不會太銳利。

▲孫淑媚彩妝。（圖／翻攝自IG）

#角膜變色片是眼神立體感來源

整體眼神看起來特別有放大效果，關鍵之一就是搭配偏灰棕色系的角膜變色片。這類自然放大款不會過度混血，但能讓黑眼珠輪廓更乾淨，尤其搭配上揚眼線時，會讓眼神更有「貓系感」。

#下眼影是女團妝的精髓

比起以前只強調上眼線，現在韓系妝容更重視「下半部眼神」。孫淑媚這次很明顯加強下眼尾暈染，讓眼型看起來更長，也多了微微厭世感。簡單來說就是在臥蠶下方做陰影，用冷棕色堆疊層次。

#束感假睫毛來放大雙眼

睫毛部分並不是早期濃密洋娃娃路線，而是現在很流行的「束感睫毛」。一撮一撮的毛流能放大雙眼，同時保留輕透感。尤其眼尾刻意加長後，會讓整體更有韓團感與貓系氛圍。

▲孫淑媚彩妝。（圖／翻攝自IG）

#乾淨原生毛流感眉毛超減齡

眉毛則是偏向原生毛流感，不是過度銳利的平眉。眉色較淡、線條自然，能平衡眼妝的強烈感，也讓整體更顯年輕。

這種眉型現在在韓系妝容中很常見，重點不是「畫很完整」，而是保留自然空隙。

#打亮與修容讓貓系輪廓更明顯

除了眼妝之外，這次妝容的精緻感其實也來自打亮與修容位置。她的打亮不是整臉水光，而是集中在眼下、顴骨上方與鼻樑中段，因此在戶外光線下，臉部依然保有乾淨立體感。這種局部提亮方式，會讓五官看起來更集中，也能加強現在流行的「冷甜感」。

修容部分則偏自然骨相路線，臉側陰影不會過重，而是從顴骨下方向內微微修飾，搭配細緻鼻影，讓輪廓看起來更俐落。

關鍵字：

標籤:**韓系妝容, 貓眼少女妝, 減齡技巧, 女團妝, 自然眉型

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