看到就有好心情！「粉色系」彩妝、香水與指彩被搶到翻

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

粉紅色之所以讓人完全無法抗拒，是因為它在視覺上自帶好心情的「多巴胺特調」滤鏡，能隨時幫內心切換至高亮度模式。這股風潮從頂級高訂彩妝、現象級夏日指彩到義式浪漫香氛，都在用深淺不一的粉嫩色調，為雙頰、指尖與鎖骨注入青春明亮的初戀氛圍。

精品美妝的領頭羊迪奧，2026年夏季全新登場的JuicyPinks系列直接把粉嫩色系推向新高度！後台專業系列這次非常強大，「迪奧粉漾果凍唇蜜」、「迪奧粉漾緹花頰彩盤」與「迪奧粉漾緹花頰彩棒」這3款明星產品通通同步交出對應的夏日限量新色，其中#106西柚系在唇蜜呈現透光裸粉，頰彩盤與頰彩棒則帶來揉合香檳細閃的裸粉色調，抹上瞬間點綴出微醺清新；#107火龍果系以夢幻的冷調玫粉交織晶亮光感；#108芭樂系走的是俏皮元氣的珊瑚色調，一抹直接綻放甜潤飽滿的自然甜美活力；最後#109枸杞系則是由勃根地紅與暖調紅棕交織著溫暖粉漾霓光，上妝後能勾勒出極具內斂氣質的知性魅力與沉穩優雅的後台氣場。

▲迪奧粉漾果凍唇蜜#106、#107、#108、#109 10ml／1,400元。（圖／品牌提供）

▲迪奧粉漾緹花頰彩盤#106、#107、#108、#109 4.5g／1,700元。（圖／品牌提供）

▲迪奧粉漾緹花頰彩棒#106、#107、#108、#109 6g／1,800元。（圖／品牌提供）

美甲界這次直接交出超精彩的夏日高飽和色選，OPI帶來的Trip to the Brite Side絢爛之旅系列簡直是粉色控的快樂天堂！經典小黑蓋系列一口氣推出好幾款不同質地的粉紅，像是帶有細緻香檳微光的蜜桃粉#NLS081多巴胺上癮，還有純真感十足的櫻桃嫩粉#NLS083如果喜歡粉紅鳳梨；如果追求微光療般的極致飽和度，小銀蓋如膠似漆指彩更藏了讓人心跳漏拍的澎潤粉紅，包括珊瑚桃粉調的#ISL208花式日光浴和甜美的嫩粉#ISL209霓虹節拍，其中討論度最高的，就是主打超強放光的亮粉紅#ISL210前程似錦，在甲面刷上這抹大膽的螢光色澤，整個人看起來既愉快悅目又充滿夏日活力。

▲OPI絢爛之旅系列經典指甲油15ml／480元。（圖／品牌提供）

▲OPI絢爛之旅系列如膠似漆類光繚指甲油15ml／680元。（圖／品牌提供）

嗅覺部分當然不能認輸，DOLCE&GABBANA這次把義大利的純淨木蘭花，幻化成讓人想狠狠抱住的粉韻花園淡香精。前調用多汁的青梨揉合柔滑椰奶，那是帶點小驕傲的明亮開場，緊接著溫暖的黃葵籽與粉嫩木蘭優雅盛開，柔軟得剛剛好~最精采的是尾韻那抹奶霜義式冰淇淋的奶油甜潤氣息，配上珊瑚粉色的經典圓頂甜點瓶身與黑色蝴蝶結，把浪漫自信與精緻生活節奏揉捏得恰到好處。

▲甜美溫柔卻帶著剛剛好存在感的DOLCE&GABBANA粉韻花園淡香精。（圖／品牌提供）



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