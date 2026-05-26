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新手入門超激推的「零負評香水」！一年四季、任何場合都能用

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

每個人對於嗅覺聞到的香氣都有不同的見解，像是近年流行的木質調、美食調，喜歡的人很愛，但無感的人也不在少數，對於初入香水領域的小白，怎麼樣挑比較不容易出錯？最常見的花香調絕對是很實用的解答，而且一年四季、不分場合都很百搭，以下這幾款香水更是人人聞過都會愛上的味道，可以說是「零負評」香氛首選。

＃Chloé 仙境花園系列香氛綠野曦光，50ml、售價5300元

▲Chloé,嬌蘭,narciso rodriguez,香水,香氛,花香調。（圖／品牌提供）

▲Chloé,嬌蘭,narciso rodriguez,香水,香氛,花香調。（圖／品牌提供）

Chloé無疑是玫瑰香水中的翹楚，不僅圍繞玫瑰的香水款式多元，更是許多少女熱愛的入門香氣，而高端香水線的仙境花園系列，更是呈現出Chloé更加多元的面貌，將創辦人同時也是設計師的Gaby Aghion的法式時尚風格，融入香氣的層次之中。受到渡假風格的啟發，2026年全新打造地中海系列，4支香氣將島嶼慵懶氛圍描繪到極致，其中，綠野曦光由調香師Quentin Bisch運用少見的馬槿為核心，透過綠意清新的氛圍以及明亮的柑橘香氣，展現出柔美又溫潤的浪漫氣息。

＃嬌蘭 藝術沙龍棉柔精粹之水，100ml、售價8500元

▲Chloé,嬌蘭,narciso rodriguez,香水,香氛,花香調。（圖／品牌提供）

▲Chloé,嬌蘭,narciso rodriguez,香水,香氛,花香調。（圖／品牌提供）

深受帝王愛戴的嬌蘭在法國人心中一直是製香頂尖的標竿，其藝術沙龍系列更是以頂級奢華的形象，深植人心，在2026年首度以織品為靈感，設計出5支皆以麝香為基礎的香氛作品，其中，棉柔精粹之水透過杏仁與橙花包覆在溫暖的麝香之中，彷彿晴天午後晾曬在草坪的粉色棉T，伴隨著洗淨過後的皂香以及太陽照射的溫煦，噴上肌膚就像是穿上隱形的棉料，給人超越體香的極致親柔氛圍。

＃narciso rodriguez 棉光絮語淡香精，50ml、售價3850元

▲Chloé,嬌蘭,narciso rodriguez,香水,香氛,花香調。（圖／品牌提供）

就像是棉花輕撫肌膚，調香師Aurélien Guichard把溫柔一詞具象化，透過橙花、丁香花、鈴蘭花打造出清新淡雅的優柔前調，棉花蓬鬆靜謐的香氣，為明亮的氛圍注入內斂暖意，尾韻雪松、香根草包覆細膩層次，讓香氣的餘韻更顯棉柔悠長。

關鍵字：

Chloé, 嬌蘭, narciso rodriguez, 香水, 香氛, 花香調

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