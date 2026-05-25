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桂綸鎂背CHANEL 25馬毛包美照連發！從紐約到首爾重現工坊系列大秀

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記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒 2026 Métiers d’art 工坊系列 即將於首爾再度登場，在大秀正式揭幕前，台灣代表品牌大使桂綸鎂已率先現身，為這場時裝盛事暖身。她以一身來自 2026 Métiers d’art 工坊系列的造型漫步首爾街頭，在黑白影像與隨拍畫面裡，率性與優雅交錯，像是替大秀先行寫下了一段安靜卻迷人的序章。

▲▼ 桂綸鎂。（圖／品牌提供）

▲▼ 桂綸鎂。（圖／品牌提供）

▲桂綸鎂選穿2026 Métiers d’art 工坊系列白色絲質短袖上衣，搭配燕麥色絲質寬褲。（圖／品牌提供）

桂綸鎂選穿2026 Métiers d’art 工坊系列白色絲質短袖上衣，搭配燕麥色絲質寬褲，整體輪廓看似簡潔，卻在材質與剪裁之間流露一貫細膩層次。配件則成為造型亮點之一，小鹿造型耳環替整體注入靈動趣味，腳下的紅黑雙色高跟鞋，則是經典語彙的再次回望，標誌性的雙色設計向品牌歷久彌新的風格符碼致意，也讓這身以中性色為主的造型，多了一筆鮮明而優雅的節奏。當然最吸睛的焦點，無疑是她肩上的馬毛效果 CHANEL 25 包款，柔軟輪廓中帶著工藝質感。

值得注意的是，這場大秀也是 Matthieu Blazy 接任藝術總監後，首度執掌的工坊系列發表。繼紐約首度亮相後，這回選址首爾於5月26日登場重現，相信是眾星雲集，也象徵品牌在不同城市之間持續展開新的時裝敘事。

▲▼ 桂綸鎂。（圖／品牌提供）

▲▼ 桂綸鎂。（圖／品牌提供）

▲▼ 桂綸鎂。（圖／品牌提供）

日前Gucci 2027 早春秀「Gucci Core」來到熱情澎湃的紐約時代廣場舉辦，也把近期因古裝劇《逐玉》走紅的大陸男神張凌赫請到現場看秀，他以一身深色條紋西裝亮相，演繹帶有微微光澤感的成套西裝簡直帥度逼人。Demna也將對於紐約的最直白印象寫入這一季大秀，無論是路上的金融人士、名媛或是職場通勤人士，總有一個是你的造型縮影。

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲因古裝劇《逐玉》走紅的大陸男神張凌赫以一身深色條紋西裝亮相 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

香奈兒, 桂綸鎂, 時尚, 工坊系列, 首爾

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