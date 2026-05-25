《愛情沒有神話》金句太清醒：「我的愛很貴」戳中成年人愛情痛點





▲劇中男女感情博弈生動寫實，引起觀眾共鳴。（圖／翻攝自微博/愛情沒有神話）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸劇《愛情沒有神話》改編自亦舒的小說《獨身女人》，由唐嫣、趙又廷主演，劇中沒有狗血、灑糖，也沒有浮誇台詞，卻憑著一句句貼近現實的人生金句，狠狠戳中無數觀眾的心。

劇情講述著都會男女的感情觀與生存焦慮，把愛情裡的拉扯、清醒、自尊與妥協描寫得格外真實，因此被不少網友封為「成年人的戀愛教科書」。劇中沒有公主與王子，更多的是成年人面對感情時的理智與無奈，每一句台詞都像在說我們身邊正在發生的故事，也讓觀眾忍不住邊看邊點頭：「這根本就是我的人生。」，盤點劇中10條愛情金句，句句都發人深省。

#任何關係都是價值交換。

#我不是不想結婚，是不想為了結婚把自己打折處理。

#愛情，不過是成年人的體面遊戲。

#是好是壞，是分是散，我都可以接受，但我不能接受的是曖昧不清。

#原來大人的崩潰，是從發現童話裡都是騙人的開始的。

#我們只是分手了，又不是不愛了。

#成年人的世界，沒有誰離不開誰，只有不想離或是懶得離。

#先馴白馬，再找王子。

#我的愛很貴，不提供給不懂感恩的人免費使用。

#感動換不來愛情，只會換來習慣了你的付出。