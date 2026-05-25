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Arnold ＆ Son寶石錶面太美　巨龍戲珠栩栩如生

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▲▼ Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son全球限量8只的Luna Magna Platinum Dragon Verdite腕錶，約 3,750,000元。（圖／Arnold & Son提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

引進豐富獨立製錶品牌的SHH台北101專賣店，今（25日）發表源自英國的腕錶品牌Arnold & Son年度新品，今年於面盤材質上多所著墨，深受藏家喜愛的龍腕錶新版本亮相，全球限量8只的 Luna Magna 鉑金祥龍腕錶採用綠紋石（Verdite）面盤，以白金手工精雕而成的巨龍栩栩如生，而巨龍追逐的明珠正是 3D 立體月相，由貴金屬與綠紋石構成球體展現精湛工藝。

▲▼ Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son Luna Magna Platinum Dragon Verdite腕錶的錶背可欣賞A&S1021機芯。

Arnold & Son 大膽挑戰寶石面盤新工藝，首開先例將天然縞瑪瑙圓盤進行霧面緞紋處理，打造Ultrathin Tourbillon 縞瑪瑙腕錶的面盤，展現雋永優雅風格，而內在也不容小覷，搭載厚度僅 2.97 毫米的超薄手動上鍊機芯，是市場上最纖薄的飛行陀飛輪機芯之一，具高達 100 小時的動力儲存。此外，品牌精選彼得石製作面盤推出 HM 彼得石超薄腕錶，獨一無二的流動紋理如海洋，另一巧思是以標示僅顯示小時與分鐘功能配置的「HM」縮寫致敬大英皇家海軍艦艇稱謂體系，搭載厚度僅 2.70 毫米A&S1001 自製超薄自動機芯，具90小時動力儲存。

▲▼ Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son Ultrathin Tourbillon縞瑪瑙版本，約3,000,000元起。

▲▼ Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son HM彼得石超薄錶，紅金錶約1,080,000元。

創立於1891年的瑞士品牌Angelus，同場發表靈感源自1958年錶款的Angelus Tinkler 1958 二問報時腕錶，延續原創款的外型與細節設計，在微弧形的白色放射紋錶盤上，12 時位置採用現代主義風格的「12」字體，凸顯腕錶的鮮明個性；而在 3、6、9 時位置，亦即二問報時機制的關鍵時間節點，則特別設置造型宛如驚嘆號的獨特時標；另一經典美學是上鍊錶冠獨特地配置於9時位置，與另一側專為啟動二問報時機制而設的按鈕形成了精妙的平衡，內載全新研發的二問報時A600自動上鍊機芯，黃K金款限量15只，精鋼款限量25 只。

▲▼ Arnold & Son 。（圖／公關照）

▲Angelus Tinkler 1958 二問報時腕錶黃K金錶限量15只，2,180,000元。（圖／Angelus 提供）

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關鍵字：

Arnold & Son, Angelus

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