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黑暗中滑手機超傷眼！護眼先調對螢幕亮度，減少乾澀疲勞感

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記者曾怡嘉／台北報導

現代人每天長時間盯著手機、電腦與平板，不少人從起床開始滑手機，到下班後追劇、玩遊戲，眼睛幾乎沒有真正休息的時間。久而久之，容易出現乾澀、疲勞、視線模糊，甚至肩頸痠痛等問題。尤其近年「數位疲勞」越來越普遍，其實保護眼睛，不一定只能依賴保健食品，更重要的是改善日常用眼習慣。

▲▼護眼。（圖／Unsplash）

▲用眼20分鐘需要休息一下。（圖／Unsplash）

#「20-20-20法則」

像是許多人都聽過的「20-20-20法則」，就是每用眼20分鐘，就看向20英尺（約6公尺）遠的地方20秒，幫助睫狀肌放鬆，降低眼睛長時間對焦的壓力。工作時也可以提醒自己增加眨眼次數，因為專注盯著螢幕時，眨眼頻率會下降，容易造成乾眼問題。

▲▼護眼。（圖／Unsplash）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲黑暗環境中使用3C非常傷眼。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#依環境調整螢幕亮度

此外，不少人喜歡關燈滑手機，但在黑暗環境中，螢幕光線對眼睛刺激更大，也容易增加疲勞感。建議使用3C產品時保持適當光源，並依環境調整螢幕亮度，避免太亮或太暗。手機與眼睛也不要距離過近，維持約30公分以上較理想，電腦則建議保持50到70公分距離。

▲▼護眼。（圖／Unsplash）

▲攝取深綠色蔬菜對眼睛保養有益。（圖／Unsplash）

#從生活作息做起

除了用眼方式，生活作息同樣重要，長期熬夜會影響眼睛修復能力，讓疲勞感更加明顯；平時也可多攝取深綠色蔬菜、胡蘿蔔、鮭魚等食物，補充對眼睛有益的營養。若經常出現視線模糊、畏光、頭痛等狀況，也建議及早就醫檢查，避免小問題拖成大困擾。

關鍵字：

眼睛健康, 數位疲勞, 保護眼睛, 生活作息, 20-20-20法則

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