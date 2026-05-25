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Seiko有田燒錶藍得出色　145周年紀念錶秀日本傳統工藝

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▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage 145周年紀念有田燒錶HCC007，55,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紀念Seiko創立145周年，旗下Presage Classic Series經典系列推出大和傳統工藝色彩的「琉璃藍」有田燒面盤，以深邃優雅的藍調向Seiko Blue致敬，每一枚面盤皆在有田燒大師橋口博之的監修指導下，由川口敏明及其團隊於一家可追溯至1830年的歷史工坊中精心打造，工匠特別講究釉彩厚度的精準拿捏，經過無數次反覆調整，使釉料達到恰到好處的平衡點，既不掩蓋底層細緻的模製紋樣，亦不過度突顯，從而實現了均勻理想的琉璃色調，面盤中央的放射狀紋理，更隨著光影突顯出釉彩的細膩漸層變化與晶瑩通透感。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲靈感源自「白練（shironeri）」的Seiko Presage 145周年紀念錶HCC004， 33,000元。

全球限量1,500只的Seiko Presage 145周年紀念有田燒錶HCC007，採用全新開發的錶殼線條，更加突顯有田燒面盤的立體深度與層次；另一款同樣展現日本文化精髓的Seiko Presage 145周年紀念錶HCC004，面盤色調靈感源自一種由絲線精煉而成的純淨白色「白練（shironeri）」，這種未經染色、潔淨無瑕的白色象徵著嶄新的開始，作為紀念錶主色調別具意義，與有田燒錶款均搭載6R51 機械機芯，具72 小時動力儲存。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲The CITIZEN以「銀羽之序」為靈感在面盤上刻畫出雄鷹展翅的羽翼紋理，NC0201-54A機械錶（右） 228,000元，AQ4100-57C光動能錶128,000元。（圖／CITIZEN提供）

因「製作真正值得被長久使用的腕錶」而生的The CITIZEN，發表The CITIZEN 30周年限定款以「銀羽之序」為設計靈感，運用電鑄技術在面盤上勾勒出雄鷹展翅的羽翼紋理，在象牙白的面盤之上營造出立體感，兩款限量錶分別是搭載Cal.0200機械機芯的NC0201-54A，以及內載A060光動能高精準機芯的AQ4100-57C腕錶，台灣各限量3只。
 

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關鍵字：

Seiko, CITIZEN

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