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孫藝真好廚藝煮牛排大餐　法國餐瓷洩露好品味

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▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真婚後幸福洋溢，狀態始終維持在頂峰。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星孫藝真與玄彬婚後感情甜蜜，她除了有官方IG與粉絲分享工作點滴，還另外開了一個更生活化的IG帳號，專門po她做的菜以及與兒子相處的日常。近日她分享牛排大餐，配菜有番茄酪梨沙拉、蘆筍、馬鈴薯等，講求營養均衡，畫面的一角還露出拿著學習筷的兒子小手，準備開動的模樣溫馨可愛。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真做牛排餐，餐盤全出自法國品牌ASTIER de VILLATTE，兒子露出小手準備開動。（圖／翻攝yejinfoot_official IG）

孫藝真顯然對這一桌牛排餐相當滿意，直接在照片貼上「Yummy」（好吃）字樣，她同時也顯露絕佳的生活品味，每一個線條優雅又帶有古典氣息的白色餐瓷，全來自成立於1996年的法國家飾品牌ASTIER de VILLATTE，充滿法式文藝氣息的漂亮餐盤配上美食，讓人食指大動。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真（右）與玄彬出遊照由兒子掌鏡。（圖／翻攝yejinhand IG）

除了煮了一手好菜，孫藝真也勤於運動保持最佳狀態，5月初她出席南韓第62屆百想藝術大賞，一襲洛杉磯品牌NEWHITE白色禮服盡顯她的完美身材，44歲的她狀態維持在巔峰狀態，除了自律外，幸福的家庭生活功不可沒，她曾分享由兒子掌鏡的夫妻出遊照，為人母的喜悅與驕傲藏不住。
 

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關鍵字：

孫藝真, 玄彬

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