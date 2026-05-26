fb ig video search mobile ETtoday

300坪大「日本西松屋」進駐微風南京　預計8月開幕

>

▲西松屋。（圖／翻攝微風、西松屋官網）

▲西松屋即將進駐微風南京。（圖／翻攝微風、西松屋官網）

記者蔡惠如／綜合報導

爸爸媽媽請注意！因平價且多樣化商品受到歡迎的日本母嬰百貨西松屋，台北市首店即將登場！確定落腳在微風南京 2 樓，且面積廣達 300 坪，從童裝、居家生活用品、玩具、副食品通通都有，台灣一號店進駐台南三井 Outlet 二期時已經累積不少好評，還有爸媽分享「小孩差點走不出來」，台北店總算即將登場，預計 8 月正式開幕。

▲西松屋。（圖／翻攝微風、西松屋官網）

日本知名母嬰賣場西松屋在台落地展店積極，今年台灣一號店才進駐 3／20 開幕的台南三井 Outlet，又立刻啟動佈局台中三井 Lalaport，以及進攻台北市，台北首間店將於 8 月在微風南京 2 樓登場，購物空間廣達 300 坪，賣場內將集結嬰幼兒服飾、童裝、孕媽咪用品、玩具、外出用品及居家育兒商品等豐富選擇，滿足 0 歲到 12 歲育兒家庭日常所需，爸爸媽媽準備開買囉。

西松屋主打高 CP 值，童裝單件售價 119 元起，且商品多樣豐富，能滿足大部分應同生活所需，除進駐微風南京 2 樓之外，近期也將進駐桃園 A19 環球購物中心，在台佈局速度相當快。

微風南京因應西松屋進駐，已將原本同位置的微風超市撤出，當時還有民眾傳言「是不是準備要都更？」現證實是西松屋即將進駐，微風南京集結西松屋、無印良品、宜得利、IKEA 等居家生活賣場，
儼然已經走出另一個風格。

關鍵字：

西松屋, 微風南京, 母嬰百貨, 育兒用品, 日本品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

《愛情沒有神話》金句太清醒：「我的愛很貴」戳中成年人愛情痛點

《愛情沒有神話》金句太清醒：「我的愛很貴」戳中成年人愛情痛點

交友最假惺惺的三大星座！TOP 1害怕正面衝突　用溫柔維持表面和平

交友最假惺惺的三大星座！TOP 1害怕正面衝突　用溫柔維持表面和平

遇到就快逃！「恐怖情人5大特點」控制慾強只是第一步

遇到就快逃！「恐怖情人5大特點」控制慾強只是第一步

別再拿自己和別人比！學會「見得別人好」，才是真正的高級清醒 Seiko有田燒錶藍得出色　145周年紀念錶秀日本傳統工藝 個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在 黑暗中滑手機超傷眼！護眼先調對螢幕亮度，減少乾澀疲勞感 孫藝真好廚藝煮牛排大餐　法國餐瓷洩露好品味 45歲孫淑媚開球美成韓女團！「貓眼少女妝」靠下眼影超減齡 GD與《穿著Prada的惡魔2》米蘭達撞衫　浮誇流蘇裝兩大時尚教主完美駕馭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面