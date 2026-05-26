300坪大「日本西松屋」進駐微風南京　預計8月開幕

▲西松屋即將進駐微風南京。（圖／翻攝微風、西松屋官網）

記者蔡惠如／綜合報導

爸爸媽媽請注意！因平價且多樣化商品受到歡迎的日本母嬰百貨西松屋，台北市首店即將登場！確定落腳在微風南京 2 樓，且面積廣達 300 坪，從童裝、居家生活用品、玩具、副食品通通都有，台灣一號店進駐台南三井 Outlet 二期時已經累積不少好評，還有爸媽分享「小孩差點走不出來」，台北店總算即將登場，預計 8 月正式開幕。

日本知名母嬰賣場西松屋在台落地展店積極，今年台灣一號店才進駐 3／20 開幕的台南三井 Outlet，又立刻啟動佈局台中三井 Lalaport，以及進攻台北市，台北首間店將於 8 月在微風南京 2 樓登場，購物空間廣達 300 坪，賣場內將集結嬰幼兒服飾、童裝、孕媽咪用品、玩具、外出用品及居家育兒商品等豐富選擇，滿足 0 歲到 12 歲育兒家庭日常所需，爸爸媽媽準備開買囉。

西松屋主打高 CP 值，童裝單件售價 119 元起，且商品多樣豐富，能滿足大部分應同生活所需，除進駐微風南京 2 樓之外，近期也將進駐桃園 A19 環球購物中心，在台佈局速度相當快。

微風南京因應西松屋進駐，已將原本同位置的微風超市撤出，當時還有民眾傳言「是不是準備要都更？」現證實是西松屋即將進駐，微風南京集結西松屋、無印良品、宜得利、IKEA 等居家生活賣場，

儼然已經走出另一個風格。