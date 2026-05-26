UNIQLO、GU感謝祭將開打！防曬外套下殺790元　保冷袋滿額贈亮點一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

夏季到來，是時候為衣櫥入手新單品， UNIQLO與GU在5月29日起同步開跑感謝祭！ UNIQLO祭出超過百款夏季商品優惠，最低149元起，單筆消費滿2000元還能拿到台灣限定的「時尚保冷購物旅行袋」；GU則主打滿1500元送一組內含2入的「GU LOGO燈箱磁鐵」盲盒，把近來社群最愛的開箱風潮直接搬進檔期主戰場。





▲（依序）特級彈性AIRism防曬連帽外套售價NT$990，全店首次限定優惠NT$790；IRism BRATOP 細肩帶背心售價NT$790，期間限定優惠NT$590。（圖／品牌提供）





▲牛仔寬褲售價NT$1,290，全店首次限定優惠 NT$990。（圖／品牌提供）

UNIQLO替高溫夏天一次補齊「穿的防曬」和實穿基本款，像是首次全店限定優惠的特級彈性AIRism防曬連帽外套與DRY-EX防曬連帽外套都下探到790元，搭配同樣首次全店限定優惠的太陽眼鏡490元、防曬無縫袖套249元，從外套到配件都能整套入手。若是想趁檔期補充每日穿搭，女裝牛仔寬褲首度優惠來到990元，明星同款的寬版Jorts牛仔短褲則是590元，另外男裝Unqlo U的AIRism棉質寬版圓領T恤也打出年度超低價390元，都是很容易直接丟進購物籃的安全牌。





▲滿額贈的「時尚保冷購物旅行袋」 。（圖／品牌提供）

此外，討論度很高的UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列，把花卉圖騰、抓皺、荷葉邊和立體雕花帶進日常服裝，涵蓋女裝與童裝單品。這次滿額贈的「時尚保冷購物旅行袋」除了有保冷內層與大容量空間，還做了太陽眼鏡掛勾、小口袋與拉鍊袋口，從採買到夏日出遊都很實用。





▲GU Barrel Ankle輕便錐形褲限定價590元 。（圖／品牌提供）



▲DRY boxy無袖T恤_限定價格$250(原價$390) 。（圖／品牌提供）

GU這次最值得先鎖定的還是夏天好搭又有討論度的褲款與機能系列。社群話題的Barrel Ankle輕便錐形褲限定價590元，以圓弧錐形輪廓和九分設計修飾比例；BARREL LEG錐形牛仔褲優惠到790元，男女適穿的輕型牛仔BARREL LEG錐形輕便褲則是890元，都是夏天想穿得鬆弛一點又不想失去版型時很好下手的選擇。





▲GU LOGO燈箱磁鐵組盲盒 。（圖／品牌提供）

如果想找帶點造型感的新品，GU也把近期詢問度上升的TUNIC細肩帶長版裙擺背心列入本檔重點，首次限定優惠590元，輕盈材質加上長版裙襬剪裁，單穿或疊搭牛仔褲都很有夏季氛圍。檔期首日還同步推出GU × Pokémon夏日聯名系列，以海洋度假風結合人氣角色，讓整個感謝祭從機能、神褲到聯名話題幾乎全部到位。也帶來滿1500元可獲得的GU LOGO燈箱磁鐵盲盒，總共有「謝謝」、「自由」與「ジーユー（GU）」三種設計，藍黃復古配色加上迷你燈箱造型，本身就很有打卡與收藏感。

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Bad Bunny與 Zara 攜手推出全新 BENITO ANTONIO 系列

這回 BENITO ANTONIO 共推出 150件單品，由 Bad Bunny 與長期合作的創意總監 Janthony Oliveras 一同完成。整體設計圍繞 Benito 本人的穿衣語言展開，從輪廓、色彩、圖像、布料到版型，全都源於直覺與生活感。粉紅T恤疊搭藍色條紋長袖、奶油黃短版連帽外套配寶藍寬褲，還有橘色外套搭亮綠短褲，每一套都以高彩度撞色、寬鬆比例和海岸氛圍，穿出屬於 Bad Bunny 的自在態度。此外，系列視覺識別由 M/M Paris 與 Benito 共同發想，靈感取自電線桿、街道基礎設施、手工質感，以及波多黎各日常裡那些經常被忽略的細節。BENITO ANTONIO 現已上市，台灣於 zara.com 網路商店獨家販售。