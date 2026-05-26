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專家分享10個培養快樂的日常習慣　給總覺得生活空虛的人

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▲▼ 女性，笑容。（示意圖／Photo by Brandi Redd on Unsplash）

▲對生活無力，不妨從日常做起。（圖／Unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

你是不是也常常覺得，自己明明沒特別遇到什麼爛事，但日子過著過著，就是燃起一股甩不掉的無力感？我們總以為要中樂透、一夕爆紅才會快樂，但美國幸福學家潔西卡．魏斯在 15 年的研究中發現，那些每天活得閃閃發亮、內心踏實的人，根本不是靠運氣，他們只是默默在日常裡實踐了 10 個簡單的好習慣。其實快樂不是一種運氣，而是一種可以練習的能力。

▲▼營養師曝「15個快樂習慣」　讓幸福感悄悄累積 。（圖／Unsplash）

把朋友放在心上
過得快樂的人，絕對不會把朋友當成「有空再約」的備胎，而是生活裡的固定班底。他們聚會時不聊沒營養的八卦或應酬客套，而是專注在有意義的陪伴。這種深度的相處，會讓人很有歸屬感，知道自己隨時都有靠山。

走進人群、多幫一點忙
心情不好的時候，快樂的人不會把自己關在房間裡發霉，反而會主動走出去，像是參加社區活動或順手幫點小忙。當你發現自己對別人是有付出、有貢獻的，那種踏實感會讓你更有韌性去面對生活變故。

▲▼5個快樂小秘訣　為日常生活增添幸福感 。（圖／Unsplash）

留時間給自己，誰都不能搶
他們很清楚，每天至少要留 2 到 5 個小時的私人時間，才是最舒服的狀態。不管工作再忙、外面的事情再雜，他們會劃清界線，時間到了就切換到下班模式，保護這段「誰都不能打擾」的獨處時光。

順著身體的節奏做事
除了管好時間，他們更在乎自己的精神狀態。他們會觀察自己什麼時候精神最好，就把最燒腦、最重要的事放在那個時段；等累了、放空了，再去處理那些輕鬆、不用大腦的雜事。順著身體的節奏走，日子才不會過得這麼心力交瘁。

▲6個快樂習慣。（圖／Unsplash）

累了，就用對的方法休息
很多人累了就是躺著滑手機、追劇，結果越看越累。快樂的人會看身體缺什麼，就補什麼。如果是開會動腦累了，他們會去流個汗或散散步；如果是心情煩悶，他們會去做個手工藝或做菜。找對方法，才能真正讓自己活過來。

享受動手創作的純粹
不管是寫作、下廚、畫畫還是照顧陽台的花草，動手做點東西能讓大腦變得更靈活、更快樂。最棒的是，他們根本不在意成品好不好看，就算畫出一張很扯的水彩畫也無所謂，因為好玩的是過程，這比無意識地滑手機有趣多了。

▲▼5個快樂小秘訣　為日常生活增添幸福感 。（圖／Unsplash）

當個快樂的狂熱份子
他們從不隱藏自己對某件事的熱愛。只要聊到喜歡的事，他們的眼睛就會發亮。不管是瘋漫畫、收集公仔、還是研究登山裝備跟咖啡道具，這種毫無保留的「鑽研」，就是每天生活裡最強大的快樂來源。

收集生活裡的小互動
去買咖啡時和店員聊個兩句，或是散步時跟路人微笑打個招呼，這些看似不起眼的小接觸，其實都有神奇的魔力。快樂的人很喜歡這種生活裡的小驚喜，這些微小的互動，能讓一整天的心情都好起來。

▲女性,小孩,家族,家人,相聚,聚會。（圖／unsplash）

把腳步慢下來，好好感受
他們很會享受生活裡的細節。一杯剛泡好的咖啡香氣、傍晚天邊的夕陽、或是回家摸摸貓狗的溫暖。當你願意慢下來好好體會，大腦就會把這些美好的片刻牢牢記住，幸福感自然就加倍了。

慶祝每一個小進步
他們喜歡在生活裡設定一些容易達成的小目標，只要做到了，不管多小都值得好好慶祝一下。因為他們知道，看著自己每天都有一點點進步、一點點成長，這種滿足感，比單純追求賺大錢或某個大終點還要來得更踏實、更持久。

關鍵字：

幸福學, 日常習慣, 友情歸屬, 自我界線, 能量管理, 深度鑽研, 生活儀式感

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