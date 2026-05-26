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CHANEL拍出英雄電影？工坊系列大片走入紐約地鐵　斜紋軟呢為平凡日常而生

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記者鮑璿安／綜合報導

你想在香奈兒宇宙中扮演什麼角色？由藝術總監 Matthieu Blazy 首度執掌的香奈兒CHANEL 2026 Métiers d’art 工坊系列形象廣告正式曝光，以紐約地鐵為背景，揭開了一場流動中的都會電影。也讓這一季工坊系列不僅僅是工藝展示，而是把穿衣這件事，轉化成一種角色切換和情緒投射，甚至像是為自己創造超能力的方式。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲此次形象廣告於紐約拍攝，由 Craig McDean 掌鏡靜態影像、Rahim Fortune 操刀影片，整體以電影式敘事遊走於真實與想像之間。 （圖／品牌提供）

「時尚讓人得以成為理想中的自己，我非常喜歡這個概念，那幾乎像是一種創造專屬超能力的感覺。而嘉柏麗．香奈兒比任何人都更加明瞭這一點。」藝術總監 Matthieu Blazy如此說道。

此次形象廣告於紐約拍攝，由 Craig McDean 掌鏡靜態影像、Rahim Fortune 操刀影片，整體以電影式敘事遊走於真實與想像之間。這一季的核心，在於讓非凡與日常相遇，從細膩針織、丹寧單品、手繪裙裝到及地長禮服，香奈兒把看似不同語境的服裝放進同一個敘事裡，讓經典套裝、雙色鞋履、珍珠、山茶花等品牌符碼，全都以更新鮮的方式被重新閱讀。當然戲劇化輪廓少不了，斜紋軟呢套裝換上狂野的豹紋，既保有香奈兒經典外套的結構，卻又因野性紋理與更鮮明的姿態，另一套大面積動物紋與羽飾拼接的長裙造型，則把高級工坊的華麗技法推向更具視覺張力的層次。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

若要說本季最迷人的設計亮點，絕對是那種穿梭1920年代到2020年代的多重角色感。Blazy以超級英雄、職業女性、學生、社交名流等不同人物為靈感，讓系列在輪廓與細節上充滿戲劇性轉場。裹身裙、垂墜長褲與柔軟皮革包款，傳遞的是一種行走之間也能成立的自由律動；豹紋頭飾、長頸鹿與松鼠造型包款、雌鹿與大麥町犬圖騰胸針，致敬紐約代表性象徵的蘋果造型手提包，讓工坊系列呈現出幽默俏皮的性格註解。

Métiers d’art 系列最重要的靈魂當然是工藝，最終回到手工的溫度，都能看見 Lesage、Massaro、Goossens、Lemarié、Atelier Montex、Maison Michel 等工坊的深厚技術，這些工坊匯聚在巴黎創意樞紐 le19M，也讓香奈兒每一季工坊系列都像是一封獻給手工藝者的情書。

同場加映Gucci 2027 早春秀「Gucci Core」

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

同樣以紐約人的縮影為靈感，Gucci Core描繪的是從Madison Avenue、SoHo、布魯克林到哈林、第五大道，金融人士、午餐名媛、滑板青年、慈善家與社交名流同時並存，種種不同族群匯集在此，定義了新Gucci的篇章。從恆久衣櫥出發，強調務實以及實穿性，但仍保有一眼就能辨識的Gucci語言。材質上，秀場玩出很鮮明的衝突感，像是柔軟如奶油的皮革、滿版Monogram製成的蓬鬆圓形羽絨披肩，與雙面技術面料外套、羊毛皮等機能與奢華並存；同時穿梭回到1950年代，誕生的Web織帶也不再只是裝飾，而是被重新轉化為抹胸上衣，簡直性感極了。

關鍵字：

香奈兒, 工坊, Matthieu Blazy, 2026 Métiers d’art

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