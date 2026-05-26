喬治傑生銀織珠寶摩登　柔軟線條完美貼合身形

▲模特兒戴著喬治傑生WEFT系列純銀三股編織手鍊，54,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）發表全新WEFT系列純銀珠寶，首度將紡織工藝中的「緯線（weft）」概念轉化為珠寶設計語言，透過銀線與鍊條的交錯纏織，打造出兼具結構感與流動性的作品，品牌研發出獨特的「銀織珠寶」工藝，以銀鍊為基底，運用單股、雙股或三股等不同的織法將銀線交疊穿插其間，此種工藝不僅賦予珠寶形體必要的支撐性，同時保留了如高級布料般的柔軟墜性與留白呼吸感，在結構與美學間取得完美平衡。





▲模特兒佩戴喬治傑生WEFT系列純銀編織五環耳環，16,500元。

喬治傑生以銀織鍊節貫穿WEFT系列，強調貼合身形線條的設計，款式包括短項鍊、垂墜式長鍊、不同編織股數的手鍊，以及透過不同環數建構長度差異、並於底部點綴銀珠的耳環，新作可與喬治傑生其他經典系列珠寶混搭，盡情展現個人風格。





▲喬治傑生WEFT系列純銀雙股編織項鍊，47,000元。

銀飾是進入國際珠寶品牌的最佳入門，以珍珠聞名於世的MIKIMOTO於官方網站獨賣銀製胸針，點綴標誌性養珠更吸引精品迷，款式包括Music Motif Collection鋼琴造型胸針、甜美風格的蝴蝶結胸針等，約1萬元起便能擁有，成為送禮或日常搭配的熱門選擇。





▲MIKIMOTO官網限定的銀製蝴蝶結珍珠胸針，27,000元。（圖／翻攝MIKIMOTO官網，以下同）





▲MIKIMOTO官網限定的Music Motif Collection鋼琴造型銀製胸針，16,000元。