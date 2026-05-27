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不想再當濫好人！3招「擺脫討好型人格」　學會拒絕反而更輕鬆

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▲▼出軌率高的4大星座公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲以下3個方法，就是練習停止過度討好的開始。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

很多人以為「當個好相處的人」就是成熟，但其實一味迎合、習慣壓抑自己，最後往往只會把關係經營得越來越累。所謂討好型人格，常見表現就是害怕衝突、很難拒絕別人，總把他人的需求擺在自己前面，久了不只內耗，還可能在關係裡失去界線。想擺脫「濫好人」標籤，並不是突然變冷漠，而是學會把自己放回重要的位置。以下3個方法，就是練習停止過度討好的開始。

1. 先停止把「拒絕」當成壞事

很多討好型人格最常卡住的點，就是覺得拒絕別人很殘忍，好像一說「不」就會被討厭。但事實上，健康的人際關係本來就容得下拒絕。不是每一次請託都必須答應，也不是每個要求你都該承擔。與其勉強自己配合到心裡不舒服，不如練習用溫和但明確的方式表達立場，例如「我現在沒有辦法幫你」、「這次我想先以自己的安排為主」。當你願意說出真實感受，別人才會知道你的界線在哪裡。

2. 別再把別人的情緒全扛在自己身上

討好型人格還有一個特徵，就是特別容易對別人的反應過度敏感。只要對方一皺眉、一沉默，就開始檢討是不是自己做錯什麼，甚至急著補救、安撫。可是，別人的情緒本來就不全是你的責任。你可以體貼，但不必為每個人的失望買單；你可以善良，但不代表要犧牲自己去成全所有人。學會把「同理」和「負責」分開，是停止內耗的重要一步。

3. 把討好別人的力氣，分一點回來照顧自己

真正能讓人慢慢擺脫討好習慣的，不只是技巧，而是重新建立自我價值。很多人之所以總想當好人，是因為太需要被肯定，害怕一旦不配合，就失去愛與認同。但你要知道，你的價值從來不是建立在「有多好用」之上。開始把時間留給自己，優先照顧自己的感受、休息與需求，慢慢你會發現，當你不再一味取悅別人，反而會活得更自在，也更有魅力。

關鍵字：

討好型人格, 自我價值, 人際關係, 拒絕技巧, 心理成長

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