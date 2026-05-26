荔枝別一顆接一顆吃！營養師示警「3不原則」：吃錯恐冒冷汗

▲荔枝吃太多，易使血糖波動過大。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天是荔枝盛產季，小小一顆香甜多汁，不少人一吃就停不下來。不過營養師高敏敏提醒，荔枝屬於高GI水果，如果空腹大量食用，可能刺激胰島素分泌，甚至引發低血糖、冒冷汗等不適症狀。其實只要掌握「荔枝3不原則」，還是能安心享受當季美味。

#不要空腹吃荔枝

營養師高敏敏指出，荔枝屬於高GI食物，空腹食用容易刺激胰島素大量分泌，反而讓血液中的葡萄糖快速下降。尤其血糖控制不佳者，更容易出現沒力、冒冷汗、頭暈、低血糖不適等症狀，若吃完荔枝後出現不舒服，可先適量補充糖水或果汁；若症狀沒有改善，建議盡速就醫。

#不要一次吃太多

荔枝甜度高，很多人容易一顆接一顆停不下來，但糖分其實不低。營養師建議，一次約吃5至6顆、一天1至2次即可。尤其以下族群像是糖尿病患者、高血脂族群、控制醣分飲食者，更要控制好份量，避免血糖波動過大，也能減少熱量負擔。

#不要吃沒熟的荔枝

未成熟的荔枝也不建議食用。營養師提醒，沒熟的荔枝可能影響葡萄糖代謝路徑，造成血糖異常，對身體反而增加負擔。挑選時可注意外殼帶自然紅色、果肉透明飽滿，避免過青、過硬。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

雖說荔枝不能過量吃，但適量攝取仍含有不少營養成分，像是維生素C有助保護細胞、修復組織、含鉀成分有助維持身體機能、含有機酸與胺基酸，可幫助新陳代謝，重點還是在「控制份量」。