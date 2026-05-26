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高溫爆汗也不怕脫妝！3款定妝噴霧讓底妝服貼一整天

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記者曾怡嘉／台北報導

台灣夏天高溫悶熱，底妝最怕不到中午就開始浮粉、脫妝，想延長妝容精緻感，又不想一直補妝，定妝噴霧幾乎已成為夏季化妝包必備單品。《ET FASHION》這次整理3款人氣定妝噴霧，讓妝容維持剛完妝時的狀態。

#ORBIS 透妍定妝噴霧，50ml，550元。

▲▼定妝。（圖／品牌提供）

ORBIS推出的「透妍定妝噴霧」以水感輕盈質地受到不少好評，主打美容水基底配方，完妝後只要輕噴幾下，就能提升妝容服貼度與肌膚潤澤感，噴灑後會在肌膚表面形成薄膜感，不僅能幫助底妝、眼妝與修容維持完整度，還能為肌膚增添自然光澤感。

#黛珂 全能亮妍持粧噴霧，60ml，950元。

▲▼定妝。（圖／品牌提供）

黛珂定粧噴霧這次全新升級搭載「晶透薄紗定粧科技」，除了提升持妝效果，也同步加強妝容的光澤與水潤感。細緻如霧的噴灑質地能均勻包覆全臉，在補充水分的同時形成輕盈薄紗般的保護層，讓妝容更貼合肌膚。小巧瓶身也方便隨身攜帶，特別適合長時間帶妝、冷氣房乾燥或外出補妝需求族群。

#Dior 迪奧保濕定妝噴霧，100ml，1,350元。

▲▼定妝。（圖／品牌提供）

Dior全新推出的保濕定妝噴霧主打「保濕、服貼、定妝」3效合一，強調能提供24小時持妝與長效保濕體驗。配方中特別加入玻尿酸保濕成分，能持續為肌膚補水，搭配極細緻霧化噴灑，能在肌膚表面形成輕盈防護層，除了妝後定妝外，也可於妝前保濕打底、上妝步驟間加強服貼度，或白天隨時補噴補水，一瓶就能兼顧持妝與妝感修飾效果。

定妝噴霧怎麼用？掌握3個步驟　持妝效果更有感

STEP 1：完妝後使用最基本

完成底妝、彩妝後，將定妝噴霧距離臉部約15～20公分，均勻噴灑全臉。建議以「X字型」或「T字型」方式噴灑，避免集中在同一處，才能讓妝膜更均勻，噴完後不要立刻用手拍打，等待約10～20秒自然成膜即可。

STEP 2：妝前也能用

部分保濕型定妝噴霧，其實也適合在妝前使用，上妝前先輕噴一層，能幫助肌膚補水，降低乾燥浮粉問題，後續底妝也會更服貼。

STEP 3：分層使用持妝效果更強

如果是長時間外出、高溫天氣或重要場合，可以在不同上妝步驟間少量使用。底妝後噴一次、蜜粉後再噴一次、
完妝後最後定妝，這種「分層定妝法」能讓妝容更牢固，也比較不容易因流汗脫妝。

關鍵字：

標籤:**定妝噴霧, 底妝秘訣, 夏季妝容, 持妝技巧, 美容推薦

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