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「討好型人格」讓自己活得很累？最大難關就是別怕被討厭

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記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

討好型人格常常不是因為真的願意，而是太害怕衝突、拒絕與被討厭，於是習慣把別人的感受放在自己前面，久而久之不只容易委屈自己，也會讓關係失去平衡，想改善討好型人格，重點不是變得冷漠，而是學會在善良之前，先確認自己是否也舒服。

▲。（圖／IG）

1.別急著答應，先給自己一點緩衝時間

討好型人格最常見的壞習慣，就是別人一開口就立刻說好，明明行程已經很滿，心裡其實也不願意，卻還是害怕拒絕會讓對方失望，建議可以把「好啊」改成「我看一下時間再回覆你」，先替自己爭取思考空間，讓答應不再只是下意識反應，而是真正衡量過能力與意願後的選擇。

2.不要把別人的情緒，都當成自己的責任

討好型人格很容易過度解讀別人的反應，對方語氣冷一點，就覺得是不是自己做錯了，對方不開心，就急著想安撫或補償，然而每個人都需要為自己的情緒負責，你可以關心別人，但不代表你必須解決所有人的低落，當你開始分清楚「我可以在乎你」和「我必須讓你滿意」是兩件事，內耗就會少很多。

3.接受有人不喜歡你，也不代表你不好

討好型人格最難跨過的一關，就是害怕被討厭，但世界上不可能每個人都認同你，即使你再溫柔、再周到，仍然可能有人不滿意，與其把人生都花在迎合別人的標準，不如慢慢練習接受「被誤會、被拒絕、被不喜歡」也沒關係，真正的成熟不是讓所有人都喜歡你，而是你終於不再為了被喜歡，放棄自己。

關鍵字：

討好型人格, 個性

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