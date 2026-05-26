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夏天小果蠅瘋狂肆虐！5個日常習慣阻斷孳生源頭

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記者李薇／台北報導

夏天氣溫高、濕度上升，廚房與垃圾桶很容易成為小果蠅的溫床，尤其水果皮、廚餘、含糖飲料殘渣，只要沒有即時清理，就可能在短時間內吸引大量小果蠅聚集，想要改善問題，重點不是等到飛滿屋才處理，而是從源頭減少氣味、濕氣與食物殘留，讓牠們沒有可以停留和繁殖的環境。

▲西瓜,果蠅,夏天,消暑,水果,。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲夏天常常會有許多小果蠅出現。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.水果不要直接放到過熟

夏天很多人會把香蕉、芒果、葡萄等水果直接放在桌上，但水果一旦過熟、表皮破損或開始滲出甜味，就很容易吸引小果蠅，建議水果買回家後先檢查狀態，熟成速度快的水果可以放進冰箱保存，已經切開的水果要密封冷藏，不要讓果汁或果皮長時間暴露在空氣中，才能減少小果蠅靠近的機會。

2.廚餘與垃圾每天清掉

小果蠅最喜歡發酵味道，像是水果皮、茶渣、咖啡渣、剩菜湯汁，都是牠們容易聚集的來源，夏天廚餘不要累積太久，最好每天打包丟掉，垃圾桶也要加蓋，若有滲漏的湯汁或果汁，要立刻擦乾，垃圾袋底部可以墊一張廚房紙巾吸附水分，避免桶底潮濕發臭，讓果蠅越來越多。

3.排水孔要定期刷洗

很多人以為小果蠅只來自水果，其實廚房水槽、浴室排水孔、洗手台下水道，也可能因為殘留食物碎屑、油垢與濕氣，變成果蠅容易躲藏的地方，建議每週用刷子清洗排水孔周圍，搭配熱水沖洗，減少黏膩污垢堆積，平常也要避免把果汁、含糖飲料或食物殘渣直接倒入水槽，才能降低孳生機率。

4.飲料罐與回收物先沖洗

夏天喝手搖飲、果汁、氣泡飲的頻率變高，空杯、吸管、寶特瓶或鋁罐裡若還殘留甜味，很容易變成果蠅聚集點，回收前可以先用水簡單沖洗，並瀝乾後再放進回收桶，外帶杯不要堆在室內太久，尤其珍珠奶茶、果茶、含糖咖啡這類味道明顯的飲品，更要盡快處理，避免小果蠅聞味而來。

5.保持廚房乾燥通風

小果蠅喜歡潮濕、悶熱又有食物味道的環境，因此廚房清潔後不要只擦表面，水槽邊、砧板、抹布、流理台角落都要保持乾燥，抹布建議每天清洗晾乾，若已經有異味就要更換，平時也可以開窗或使用抽風設備增加空氣流通，讓空間不容易累積發酵氣味，才能從日常習慣中減少小果蠅出現。

關鍵字：

居家, 生活, 清潔

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