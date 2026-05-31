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「馬卡龍」甜點界的精品代表　5間推薦與必吃口味一次看

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文／MENU美食誌

來自法國的圓潤小點心，不論是道地的好滋味，還是改良製成的台法混血馬卡龍，都令人愛不釋手！

Habibi macaron 馬卡龍
台北市中山區

由法籍烘焙師經營的法式手工甜點烘焙坊，已推出超過八十種以上的口味，並致力研發出減糖20%的馬卡龍，推薦72%巧克力、百香果草莓、黑醋栗和萊姆羅勒。

▲馬卡龍。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

Herston 海斯頓法式甜點工作室
高雄市鳳山區

創立於高雄的法式甜點店，嚴選進口頂級原料與天然食材，結合法國的藝術甜點及台灣的在地食材，推薦大溪地香草、焦糖玫瑰鹽、紅心芭樂和薯卡龍。

▲馬卡龍。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客葉有容提供）

Meltingfinger 舔舔手馬卡龍專賣店
台北市大安區

來自韓國姐弟所創立的韓國馬卡龍專賣店，主打減糖、手工製作新鮮內餡的馬卡龍，並使用正統的韓國手作熟成工法，造型和口味多變，每一款都相當可愛，推薦紅絲絨、海鹽焦糖、愛麗絲、葡萄柚優格和蘋果菠蘿。

▲馬卡龍。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客庭庭提供）

拾參馬卡龍
台南市中西區

馬卡龍共有16種口味，主打以茶款、水果推出多種層次口感，不定期會有隱藏版風味，推薦法式焦糖、費洛蒙之心、萊姆檸檬、森林莓果和紅絲絨乳酪起司。

▲馬卡龍。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客吃貨Chi Chi提供）

TWG Tea
台北市信義區

來自新加坡的國際頂級奢華茶品牌，茶品多達近千種，提供精緻餐點、早午餐、下午茶及茶香馬卡龍，TWG Tea的茶香馬卡龍系列，共有超過9種不同口味可選擇，每一款都相當經典，推薦1837黑茶佐黑醋栗、伯爵富貴茗茶佐巧克力、拿破崙探險茶佐黑糖。

▲馬卡龍。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 甜點, 馬卡龍

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