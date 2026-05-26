不挑膚質、季節的「全能型粉底液」　保濕持妝遮瑕一個都不少

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

不少人都有依照季節挑選粉底的習慣，夏季使用控油款、秋冬則是保濕系列，創造更加服貼的妝容效果，底妝專家MAKE UP FOR EVER在近期全面更新HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液，從430多種配方層層精選，打造出適合各種膚質、季節的粉底，既能保濕又持妝，連色號都超貼心，是專櫃第一個為橄欖色肌膚量身打造，簡直就是懶人福音。

MAKE UP FOR EVER從2026年開始重塑品牌形象，擺脫過去高冷的形象，透過更加時髦的包裝以及親切的產品定位，讓每個女孩都能更輕易入主專業彩妝單品；繼年初上市全新唇彩之後，一直廣受盛譽的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液也迎來全面更新，透明玻璃瓶身搭配立體浮雕美唇LOGO以及專屬色選的同色系瓶蓋，迅速讓老粉再次心動。

不只是瓶身包裝革新，在配方上也進行全面調整，有鑒於過去消費者必須先了解肌膚狀態，才能挑選出適合粉底的痛點，HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液採取更全能型的設計，水潤質地能輕鬆服貼肌膚不油膩，高顯色的粉體能夠快速遮瑕卻不卡粉，原色持妝成膜技術更能在上妝之後自動定妝，維持一整天完美妝容。

同樣也是新手友善的完美無瑕保濕粉凝霜，是伊麗莎白雅頓在近期推出的新品，過去多數人只認識旗下的膠囊保養，但實則底妝深受資深粉絲喜愛，小巧粉盒設計內藏生巧克力質感的保濕粉凝霜，隨身放在包包補妝超方便，一抹就可以迅速打造高遮瑕奶油肌，底妝遮瑕一盒搞定超方便。