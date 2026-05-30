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2026屏東黑鮪魚季美食推薦！華僑市場必吃6間　生魚片、炭烤通通有

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文／MENU美食誌

2026屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧登場，活動只到7/5！除了必吃鮮甜黑鮪魚，來到東港當然也不能錯過華僑市場美食！這次特別整理「華僑市場必吃6間」，海鮮、生魚片、炭烤通通有。跟著吃準沒錯，這周末就揪家人朋友一起吃爆吧！

曾鮮黑鮪魚專賣店
華僑市場 攤位220-221號

專攻黑鮪魚料理的老字號店家，堅持每日現切東港鮮貨。黑鮪魚大腹厚切豪邁，油脂豐富、入口即化，是老饕首推的極品滋味。推薦點皮油部位，CP值很高，一盤10切500元，老闆還多送2片，超級讚。

▲鮪魚季 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

東港(柱)黑鮪魚生魚片
華僑市場 攤位118號

在地經營多年，主打每日新鮮現切生魚片。黑鮪魚新鮮度高、油花分布均勻，口感滑順有彈性，是吃得到漁港味的老字號人氣名店，生意超好，建議早點去。

▲鮪魚季 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客2001提供）

華僑市場魚莊生魚片
華僑市場 攤位212號

藏身華僑市場內的排隊名店，以親民價格與高品質著稱。黑鮪魚片厚實鮮嫩，脂香四溢，是來東港不能錯過的平價奢華享受。

▲鮪魚季 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客wen提供）

王匠黑鮪魚生魚片&日本料理
華僑市場 攤位228號

店面裝潢得非常日系文青，氣氛溫馨又舒服，開放式的座位空間有裝潢感。每塊生魚片都切得很厚，很鮮甜！除了黑鮪魚還可以吃到握壽司，像是人氣鰻魚壽司。

▲鮪魚季 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客栗栗鴨提供）

北岸海鮮餐廳
屏東縣東港鎮朝隆路35號

位於東港碼頭旁的海景餐廳，不要被GOOGLE評價嚇到，以新鮮現流海產聞名。黑鮪魚選用當日漁港直送，油花細緻、口感滑嫩，是饕客必點的招牌刺身之一。

▲鮪魚季 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客阿肥窩窩提供）

東港牛哥海鮮碳烤
屏東縣東港鎮新生一路

東港批發魚市場內的海堤旁還有多間海鮮熱炒炭烤店，其中最推薦這間價格透明食材新鮮的東港牛哥海鮮碳烤，必拿串燒類以及烤生蠔。小建議身上衣服穿不太吸味道的，推薦坐戶外區。

▲鮪魚季 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Ruru花食間 提供）

延伸閱讀

全台一位難求的預約制私廚餐廳，想吃到還要靠運氣！

完 2026寶藏巖光之城，先別急著走，台北公館這6間一定要吃！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 屏東, 美食, 黑鮪魚, 生魚片

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