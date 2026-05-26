Pandora海洋風首飾勾起度假魂　虎鯨、鬼蝠魟串飾卡哇伊

▲Pandora Moments系列夏季新作以湛藍海洋為靈感。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌Pandora夏季全新系列以自然界中流動不息的光景為靈感，將雨後的清透光線、湖面與海水的粼粼波光等轉瞬即逝的自然意象，轉化為可隨身佩戴的首飾，不同層次的藍色調設計予人沁涼感受，海洋生物的設計更是可愛，款款都與度假穿搭完美相襯。





▲手環串上各種不同藍色調的Pandora串飾展現層次感。

新款Pandora Moments 系列深入探索瑰麗的海底世界，將海水的律動、水面下緩慢流動的光影以及落日餘暉的溫潤色澤，融入設計中，大量運用航海元素、燦爛暖陽造型與靈動的魚形輪廓，並透過編織紋理、金屬線條與深邃青金石色澤的交疊，鬼蝠魟、章魚、虎鯨等造型吊飾著實吸睛；同步登場的Pandora Timeless系列則將目光延伸至仲夏繽紛的光影更迭，結合繽紛寶石色澤串出經典不敗的網球手鍊與項鍊，每一個季節都好搭配。





▲Pandora鬼蝠魟吊飾2,880元，湛藍章魚串飾1,480元。





▲Pandora虎鯨吊飾，2,880元。





▲Pandora旋轉日輪雙色吊飾，3,080元。





▲Pandora絢彩璀璨寶石手鍊，2,880元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也將各種夏季繽紛元素集合在Idyllia吊飾手鍊上，可拆式吊飾包括草莓、蜜蜂、西瓜、小熊等造型，飾以不同形狀和色彩的施華洛世奇水晶，可單戴手鍊亦可串上卡哇伊掛飾，自由展現個人風格。









▲施華洛世奇集合草莓、蜜蜂、西瓜等元素的Idyllia手鍊，23,000元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）