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台南不私藏6間特色咖啡廳推薦　點一杯手沖、大人味布丁享受慢活步調

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文／MENU美食誌

台南的咖啡廳總是滿驚喜，每家都有獨特的氛圍，咖啡控絕對不能錯過！

小巷裡的拾壹號
台南市中西區

以老屋改建，保留老宅原有的碎石子地板和木窗，供應手沖咖啡、咖啡飲品、三明治、全日早餐、木盆沙拉及甜點，推薦蒜香奶油雞肉三明治、小巷經典早午餐。

▲台南咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客台南Ke食旅提供）

粼粼
台南市東區

裝潢以木造風格為主，由老宅改造而成，推薦粼粼布丁、京子の手撕香草鷄騷莎冷意麵、鄰家男孩の初恋日式漢堡排、沖繩島產垣乃花黑糖雪塩巴斯克。

▲台南咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客rosieccc提供）

他她
台南市/北區

供應咖啡、茶飲、三明治、鹹食小點、甜點、麵包，除了店內販售，也會參加市集活動。推薦花生醬嫩蛋夾心吐司與季節時蔬沙拉、夏威夷可納咖啡1+1 。

▲台南咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客邵軒 Noah美食吃透透提供）

南美春室
台南市中西區

空間寬廣舒適，有著挑高的玻璃屋頂及純白的建築空間，推薦草莓山鮮奶油戚風、夏威夷莓果戚風、仙女冰淇淋紅茶、波波漂浮蘇打、抹茶歐蕾。

▲台南咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客千千千千提供）

衛屋茶事
台南市北區

建築物於1920年建立，保留原有的日式建築風格，主打各式日本茶，抹茶、煎茶、焙茶，以及和菓子。推薦抹茶宇治金時、白玉栗子紅豆湯、玄米茶。

▲台南咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客ʘʚʘ大口 炫！提供）

錫鼓 Tin Drum
台南市中西區

充滿日式風情的老宅咖啡廳，供應咖啡、飲品、冰淇淋、甜點、比利時鬆餅、輕食、早午餐，推薦義式香草雞腿 、香檸蒜蝦、比利時鬆餅－焦糖新樂園、煙燻牛肉三明治。

▲台南咖啡廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客MMJ提供）

延伸閱讀

6間基隆特色咖啡館，海港城鎮裡的咖啡香，文青絕不能錯過！

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 台南, 咖啡廳

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