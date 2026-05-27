試開箱／把日落餘暉畫上雙眼！SUQQU「大理石唇膏」珠光波紋太美了

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

夏季的天光總是展現出大地自然之美，2026年的日系彩妝SUQQU以日出前夕映現的晨曦微光、日落餘暉閃現稍縱即逝的薄暮為靈感，將天地變幻莫測的光影濃縮至眼影的色彩之中，經典之作晶采盈緻眼彩盤透過金色珠光搭配灰棕色調，或是珊瑚粉橘搭配金燦紫光，都一再展現出光線交織的美景。

不只是用眼彩描繪日暮光暈，在日本人氣極高的晶采柔艷頰彩同樣推出兩款限定新色，以夕陽金色光澤融合粉橘的暖色調，另一款則是淡淡淺紫搭配柔粉色的漸層，不僅可以單色使用，也可以均勻混合刷上雙頰，立刻增添自然血色膚況。

最讓人驚艷的晶采潤艷唇膏在這一季採用獨特的大理石花紋膏體設計，從視覺上能夠看到淺色珠光波紋，搭配基礎裸膚色或是莓果色選，一抹立刻融化在雙唇上，非常滋潤又具有透亮感，完全讓人用過之後會上癮。

把細膩水光玩到極致的Dior針對夏季打造全新Juicy Pinks系列，將粉嫩色調結合瑩潤珠光打造出4款限量色選：#106 晶透西柚、#107 晶透火龍果、#108 晶透芭樂、#109 晶透枸杞，一種顏色總共推出粉漾果凍唇蜜、粉漾緹花頰彩盤、粉漾緹花頰彩棒3款單品，不僅可以打造One Tone的整體妝容，也可以任意混搭玩色，秀出個人時髦態度。