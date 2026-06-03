六間蔬食餐廳無肉不歡也會愛上　無負擔的純粹美味

文／MENU美食誌

和以往的既定印象不同，蔬食餐廳現在已更加多元化，食材料理豐富、口感出色，港式、美式、中式、日式應有盡有。

Baganhood蔬食餐酒館

台北市信義區

裝潢為低調帶有質感的深藍色系，是一間專為葷食者開的全素餐酒館，主打未來肉、漢堡排等異國料理，推薦蘆筍檸檬奶油水管麵、美式炸菇堡、松露野菇Pizza。

▲。（圖／美食客明智的選擇提供）

PRESERVE大巨蛋

台北市信義區

Miacucina旗下最新的蔬食品牌，以酪梨為主題的台北早午餐廳，每天還有新鮮出爐的手作麵包，推薦青花椒蒜油鹹酥野菇義大利麵、起司漢堡黑咖哩蛋蓋飯。

▲。（圖／美食客惡食記提供）

HERBIVORE 草食動物

台北市信義區

店內販售各國風味料理，以原型食物製作餐點，推薦松露野菇燉飯、麻婆豆腐佛陀碗、焦糖胡桃榛果甜點、經典簡單漢堡、起司通心粉和鷹嘴豆。

▲。（圖／美食客明智的選擇提供）

祥和蔬食精緻料理

台北市中正區

連續七年榮獲米其林必比登推薦的祥和蔬食精緻料理，主打重口味的川菜素食料理，推薦干鍋花椰菜、三杯猴頭菇、宮保雞丁 、祥和菜飯和紅燒獅子頭。

▲。（圖／美食客Simon老饕提供）

MiaCucina My Kitchen 義式蔬食料理南西店

台北市中山區

裝潢為明亮簡約的美式工業風，主打義式創意蔬食料理，推薦燒烤酥脆洋蔥圈漢堡 、松露野菇燉飯、多汁燒烤醬素豬肉堡、蘆筍青醬麵、墨西哥酪梨芒果薄餅。

▲。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

之間 茶食器

新北市淡水區

茶、食、器為主軸，結合淡水與台灣在地食材，以西式創意蔬食料理呈現，推薦南瓜鐵蛋茶酵母Pizza、燉煮番茄紅醬義大利麵和綜合季節莓果荷蘭鬆餅。

▲。（圖／美食客KIMAOMAO提供）

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