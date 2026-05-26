fb ig video search mobile ETtoday

曾馨瑩參加富三代婚禮拎百萬愛馬仕包　高顏值新娘背景超狂

>

▲▼ 曾馨瑩,台隆千金 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩盛裝參加婚禮，手拎愛馬仕Kelly Pochette Ostrich桃紅色鴕鳥皮包。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

事業版圖涵蓋零售、餐飲、交通工具、食品製造及貿易代理等領域的台隆集團辦喜事，董事長黃教漳的掌上明珠黃筱涵出閣，商界大老與演藝圈重量級人士齊聚，鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩也是座上賓，當天身穿桃紅色禮服搭配同色系的愛馬仕（HERMÈS）參加這場富三代婚宴，喜氣又優雅的裝扮非常吸睛。

曾馨瑩活躍於社交圈，對於禮服挑選自有一套心得，身穿剪裁俐落的桃紅色平口禮服出席台隆集團千金黃筱涵的婚宴，收藏不少愛馬仕包的她，搭配與服裝色調完美呼應的Kelly Pochette桃紅色鴕鳥皮包，縮小版的凱莉包本來量就不多，又是以珍稀皮革鴕鳥皮打造，價格上看百萬元。

▲▼ 曾馨瑩,台隆千金 。（圖／翻攝IG）

▲台隆集團千金黃筱涵(左)與Henry結婚，小倆口的高顏值引來網友讚嘆。（圖／翻攝jojowaan IG）

這場富三代婚禮除了賓客吸睛外，新娘黃筱涵的高顏值也引來網友讚嘆，在自家集團冰品品牌Poki百吉擔任企劃總監的她，特別策劃迪士尼公主風格婚禮，浪漫與甜蜜橋段讓不少親友大為感動。
 

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

►張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

關鍵字：

曾馨瑩, 愛馬仕, Hermes, 台隆集團, 黃筱涵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

Pandora海洋風首飾勾起度假魂　虎鯨、鬼蝠魟串飾卡哇伊

Pandora海洋風首飾勾起度假魂　虎鯨、鬼蝠魟串飾卡哇伊

孫藝真好廚藝煮牛排大餐　法國餐瓷洩露好品味

孫藝真好廚藝煮牛排大餐　法國餐瓷洩露好品味

AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心 歐米茄007電玩虛擬錶變真實版　特務錶帥翻 林心如與Karina隔海撞鑽石耳環　Boucheron靈蛇珠寶時髦添新意 美國超模事業線大解放　貝拉哈蒂德辣度破表當紅毯女王 宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣 「武安侯」張凌赫連指頭都是戲　寶格麗珠寶戴好戴滿帥炸 柯震東「錶王」上手樂不可支　市場喊價破600萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面