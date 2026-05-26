曾馨瑩參加富三代婚禮拎百萬愛馬仕包　高顏值新娘背景超狂

▲曾馨瑩盛裝參加婚禮，手拎愛馬仕Kelly Pochette Ostrich桃紅色鴕鳥皮包。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

事業版圖涵蓋零售、餐飲、交通工具、食品製造及貿易代理等領域的台隆集團辦喜事，董事長黃教漳的掌上明珠黃筱涵出閣，商界大老與演藝圈重量級人士齊聚，鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩也是座上賓，當天身穿桃紅色禮服搭配同色系的愛馬仕（HERMÈS）參加這場富三代婚宴，喜氣又優雅的裝扮非常吸睛。

曾馨瑩活躍於社交圈，對於禮服挑選自有一套心得，身穿剪裁俐落的桃紅色平口禮服出席台隆集團千金黃筱涵的婚宴，收藏不少愛馬仕包的她，搭配與服裝色調完美呼應的Kelly Pochette桃紅色鴕鳥皮包，縮小版的凱莉包本來量就不多，又是以珍稀皮革鴕鳥皮打造，價格上看百萬元。





▲台隆集團千金黃筱涵(左)與Henry結婚，小倆口的高顏值引來網友讚嘆。（圖／翻攝jojowaan IG）

這場富三代婚禮除了賓客吸睛外，新娘黃筱涵的高顏值也引來網友讚嘆，在自家集團冰品品牌Poki百吉擔任企劃總監的她，特別策劃迪士尼公主風格婚禮，浪漫與甜蜜橋段讓不少親友大為感動。



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