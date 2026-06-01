長大後才懂！接受關係的來來去去　你也是別人的「過客」

文／人物誌

人生每個階段，會因應環境、狀態、習慣等等，遇到各式各樣不同的人，時間久了，我們也都明白「合則來，不合則去」的道理，面對生命中形形色色的過客，也總算不再像以前那般糾結或執著。

尚未長大成人、社會化之前，我們對人際的看法其實很單純，總以為同樣的感情或關係是不會改變的，有人可以友誼長存、有人則是敬而遠之，直到隨著經歷、時間的推移，才會慢慢體悟人與人之間的距離，從來沒有所謂的永遠。

▲（圖／PhotoAC，下同）

比起情感維繫，更多人把重心擺回自己身上

還記得學生時期時，無論是透過校園、社團、補習班等等，每個人都抱持著最單純的真誠在和人相處，沒有猜忌、顧忌，即便有什麼不開心，直接吵一架、罵一場，那些不愉快即可煙消雲散。

等到大家紛紛出社會、組成家庭，開始東奔西走後，彼此的關係便會慢慢變得薄弱，最主要的原因，來自生活上的轉變，每個人都已經離開了那段無憂無慮的日子，比起像從前一樣緊密地維繫感情，大多數的人都會把重心擺回自己身上——陪伴家人、經營家庭、職涯規劃、個人投資......時間被切得越來越瑣碎，也很難隨時關注以前的同儕或朋友。

感情仍然在，只是退回到剛好的距離

不過，曾經存在的感情、彼此過去一起經歷過的大小事，都是不可抹滅的回憶！如果沒有什麼意外讓關係變質，就算久久見一面，還是可以有所互動和共鳴。

各奔東西的忙碌，雖然讓過往緊密的感情慢慢鬆綁，但並不會消失，它仍有一定的基礎，維持著關係的維繫與延續。只是，這些關係會因應周遭的轉瞬，退回到剛剛好的位子與距離，成為一種不過度干預，又會適度關心的存在。

接受關係的來來去去，你也是別人的「過客」

有些人在我們生命中，扮演著極其重要的角色，左右著你我的想法、價值觀、生活方式；多數人則成為一個又一個的過客，在每個人生的階段，形成不同的身分定位，給予你我各種優或列的影響。

當接受人際關係的轉瞬後，終將會明白我們也是別人生命裡的過客，這些來來去去沒有所謂的對或錯，有的只是隨著人生步調，理出來的舒適關係。

長大後，很多事情都不像小時候那樣單純，過去以為簡單、輕鬆的人際關係也越來越複雜。或許，未來在面對任何人時，唯有抱持著一顆正向、不害人的心，便是我們唯一可以做到的事。

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