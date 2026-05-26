夏天一出門腋下就濕？4招改善爆汗窘況　止汗劑別等流汗才擦

▲腋下濕一片讓人好尷尬。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天真的不是開玩笑，才剛化好妝、換好衣服出門，搭個捷運沒多久，腋下就默默濕成一片。尤其穿灰色、貼身上衣時，汗漬直接浮現超尷尬，很多人以為噴上止汗劑就能解決，其實從擦的時間、衣服材質到飲食習慣，都可能影響流汗程度。以下整理4個改善腋下爆汗的小技巧，幫助夏天出門不再濕答答。

#止汗劑別等流汗才擦

不少人都是出門前才拿起止汗噴霧狂噴，但其實效果往往沒有想像中好。止汗產品比較有效的使用時間其實是「晚上洗澡後」。因為睡眠期間流汗量較少，止汗成分能更穩定作用在汗腺，隔天抑汗效果通常更明顯。如果已經流汗才補擦，不只容易被汗水沖掉，也可能讓腋下變得更黏膩。

#衣服材質選錯更容易爆汗

夏天很多人愛穿貼身或不透氣材質，結果反而越穿越悶。建議優先選擇棉質、透氣或機能排汗布料，能降低悶熱感。顏色上，灰色其實是最容易顯汗漬的地雷色，若很在意腋下痕跡，可以改穿黑色、白色或有花紋設計的衣服。

#咖啡、辣食可能讓汗更多

有些人只要喝咖啡、吃麻辣鍋就會開始狂冒汗，其實和刺激交感神經有關。咖啡因、酒精與辛辣食物，都可能讓身體更容易出汗。如果本身屬於容易爆汗體質，重要場合前建議稍微避免，能降低流汗失控機率。

#隨身準備吸汗小物

除了止汗產品，夏天其實很需要各種「救急小物」像是腋下汗墊、涼感濕紙巾、小型隨身風扇都很實用，流汗後先把汗水擦乾，也能降低汗味產生機率。長時間在外的人，也可以多準備一件替換上衣，舒適感會差很多。