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時間之神持沙漏秀時間　Chronoswiss工藝了得

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▲▼Chronoswiss,Ming 。（圖／公關照）

▲Chronoswiss限量33只的Neo Digiteur Chronos腕錶，錶殼以手工雕刻出時間之神Chronos，2,580,000元。（圖／Chronoswiss提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以洋蔥式錶冠與錢幣紋錶圈等標誌性設計著稱的瑞士名錶Chronoswiss（瑞寶錶），是錶界少數有自家彩繪琺瑯師與機刻大師的品牌，今年新款均可見運用兩大傳統精緻工藝的傑作，且持續採限量發行機制，讓藏家能擁有與眾不同的優質錶款。最具話題性之作為全球限量33只的Neo Digiteur Chronos 5N紅金錶，手工雕刻出古希臘時間之神Chronos手持沙漏的威嚴形象，最上方的視窗為跳時顯示，而沙漏視窗分別顯示分鐘與不停流轉的秒，讓人感覺到時間流逝。

▲▼Chronoswiss,Ming 。（圖／公關照）

▲Chronoswiss採用琺瑯工藝的Pulse GMT Enamel Sky Gold腕錶（左） 3,350,000元，機刻雕花面盤款698,000元。

Chronoswiss為跨國旅人設計的Pulse GMT系列則於面盤設計下功夫，限量50只的Enamel Sky Gold腕錶中央藍面，經過手工機刻雕花再施以半透明藍色琺瑯，高溫燒製後達到深邃藍色，再嵌入金箔星星並封存於透明琺瑯之中；另一款Pulse GMT Silver Guilloche腕錶則於面盤展現機刻雕花之美。鈦金屬打造的跳時錶Delphis Art Deco腕錶的主面盤運用雷射雕刻技術展現立體紋理，配上輔以機刻雕花的藍色漆面小秒盤，相當出色。

▲▼Chronoswiss,Ming 。（圖／公關照）

▲Chronoswiss鈦金屬打造的Delphis Art Deco腕錶，650,000元。

獨立製錶品牌MING則為錶面施以「魔術」，於MING 57.04 Iris腕錶應用品牌獨創的，「變色多相錶盤處理技術工藝（multiphase dial treatment）」，當時針與分針對齊時，光線得以穿透因此呈現出虹彩面盤，而當兩針旋轉至相互呈 90 度角時，光線傳導則會被阻隔，面盤旋即轉為深邃純黑，隨著時間流逝與指針運行，面盤也隨之轉換色彩，吸睛度百分百。

▲▼Chronoswiss,Ming 。（圖／公關照）

▲限量 50只的MING 29.06 Peep Show腕錶 ，當指針對齊時會顯現虹彩面盤，當兩者旋轉至相互呈 90 度角時面盤轉為黑色，990,000元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Chronoswiss, Ming

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