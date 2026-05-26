最怕黏膩悶厚！3款清爽防曬推薦　水感、噴霧一擦不負擔

▲高溫氣候下的清爽度、服貼度與補擦便利性也越來越重要。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

現在消費者挑選防曬，早已不只是看SPF數字，高溫氣候下的清爽度、服貼度與補擦便利性也越來越重要。台灣夏天高溫潮濕，防曬不只要「夠防」，更要兼顧清爽與舒適感讓夏天防曬不再像悶住一層膜。

#DR.WU輕透水感物理防曬液 清爽到不像純物理防曬

▲DR.WU 輕透水感物理防曬液 SPF50+／PA+++，38ml，900元。

DR.WU全新輕透水感物理防曬液，採用奈米級防曬粉體與日本透薄隱形成膜技術，改善傳統純物理防曬容易泛白、厚重與面具感問題，上臉後能自然提亮膚色，卻不會死白。同時添加高濃度5%菸鹼醯胺B3，在防曬同時也兼顧舒緩與修護曬後乾燥問題。

#資生堂「新豔陽．夏 水離子熱防禦防曬噴霧」 遇水、流汗反而更強

▲資生堂 新豔陽 ‧ 夏 水離子熱防禦防曬噴霧 SPF 50+ PA++++，150ml，1,800元。

資生堂全新「新豔陽．夏 水離子熱防禦防曬噴霧」，搭載品牌獨家「三重防禦修護科技」，主打遇熱、遇水與流汗時，防護膜反而更加穩定均勻，能強化抵禦UVA、UVB與微塵傷害。特別加入摩洛哥堅果油與甘草萃取，不只提升潤澤感，也兼顧舒緩與亮白需求。噴霧設計能快速均勻覆蓋肌膚，主打「3秒完封紫外線」，相當適合戶外活動或海邊、泳池使用。



#SUQQU晶采防曬噴霧（凪香） 防曬結合高級香氛感

▲SUQQU 晶采防曬噴霧(凪香) PA++++，60ml，1,750元。

SUQQU則推出期間限定「晶采防曬噴霧（凪香）」，除了高防曬係數與強效防水配方外，更將品牌擅長的香氛美學融入防曬產品中。以清新水生香調為主軸，融合佛手柑、西洋梨、木蘭、茉莉、檀香與麝香等氣息，噴灑時彷彿有海風吹拂般清爽療癒。

防曬噴霧可倒置使用，不易塗抹的背部、髮絲與身體部位都能輕鬆補噴。加上長時間維持乾爽不黏膩，即使流汗後也不容易產生厚重感，兼顧夏日防曬與舒適度。