玄彬百萬歐米茄上手帥翻　紅錶圈成亮點

▲玄彬剛獲得「第24屆韓國導演剪輯獎」的系列劇集部門「最佳男演員獎」。（圖／翻攝vast.net IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星玄彬與孫藝真結婚後事業運依然很旺，各自在戲劇圈有一片天，代言也一個接一個。近日玄彬憑藉Disney+劇集《韓國製造》中的精湛演出，榮獲「第24屆韓國導演剪輯獎」的系列劇集部門「最佳男演員獎」，獲得殊榮時的型男穿搭也備受好評，極簡黑衣搭灰色西裝褲帥氣有型，配上紅色錶圈的歐米茄（OMEGA）腕錶成為造型亮點。





▲玄彬以帥氣黑灰服裝搭配歐米茄海馬潛水300米系列青銅金錶 1,008,000元。（圖／翻攝vast.net IG、歐米茄官網）

擔任歐米茄大使多年，玄彬無論是日常或出席公開活動，總是歐米茄錶款不離身，此次所戴的款式為要價1,008,000元的海馬潛水300米系列青銅金腕錶，從錶殼到米蘭鍊帶均以品牌獨家的青銅金製成，配備勃根地紅色草酸陽極氧化鋁製錶圈，更加醒目，搭載歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯，內外兼具的設計成為他的最佳配件。





▲孫藝真秀代言品牌Testoni的包包與鞋子，穿搭有如大學生。（圖／翻攝yejinhand IG）

玄彬老婆孫藝真也是時尚圈寵兒，為精品皮件品牌Testoni代言人，日前示範品牌新包與鞋子時，一襲迷你裙裝扮宛如大學生；孫藝真造型百變，今年拿下日本珠寶品牌TASAKI南韓大使頭銜，旋即上陣示範珍珠優雅、時髦魅力，每一回亮相都是話題。





▲孫藝真今年成為TASAKI南韓大使。（圖／翻攝yejinhand IG）