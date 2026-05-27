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孫淑媚被狂猜「有神秘醫生」！親揭變漂亮秘訣　認了固定打肉毒

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▲▼孫淑媚。（圖／翻攝自IG/shumaysun）

記者曾怡嘉／台北報導

孫淑媚近來因狀態凍齡，外型不輸韓女團，被網友瘋狂討論「是不是偷偷有神秘醫生」，對此她也在27日罕見在社群親自回應，幽默表示：「現在全台灣愛美的人，好像都堅信世界上存在一位神秘醫生，而且那位醫生還只服務我一個人。」

她甚至笑說，如果現在公開說「真的沒有醫生」，大家不知道會不會集體崩潰。面對外界對外貌變化的好奇，她也大方公開自己的「變漂亮版本」，從牙齒矯正、醫美保養到生活習慣一次分享。

▲▼孫淑媚。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun）

#曾拔7顆牙做矯正　坦言臉型真的有差

孫淑媚透露，自己曾經做牙齒矯正，而且還一口氣拔了7顆牙，直呼「你沒看錯，七顆」。她認為現在矯正技術進步很多，臉型確實會因此改變，也提到牙齒保養其實非常重要，「牙齒顧好，笑起來就先贏了。」

#認了固定打肉毒　工作少就不打

除了牙齒矯正外，孫淑媚也坦言自己有施打咀嚼肌肉毒，大約一年兩次，但如果工作比較少時就不一定會打，笑說自己其實很精打細算。她也分享自己打過電音波，認為效果確實不錯，但價格偏高，因此通常都會選在工作量較多的時候施作，一次大約可維持半年，更直言：「真心推薦，但荷包會先哭。」

#親自澄清「鼻子是原裝的」

由於外型變化常被討論，孫淑媚也特別強調自己的鼻子是「原裝」。她甚至開玩笑表示，如果大家真的不放心，她願意提供去年體檢的MRI頭部X光給大家當面確認，但還限定時間地點與名額，幽默反問：「但我到底為什麼要這麼有誠意啦。」

▲▼孫淑媚。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun）

#不做填充與切開手術　

她也透露，自己目前沒有做任何切開型手術，也沒有做填充。她表示，因為自己仍持續參與戲劇演出，而現在高畫質鏡頭與大銀幕會放大所有細節，因此擔心填充或手術可能影響表情自然度與表演狀態。不過她也坦言，如果未來有更成熟、自然的技術，仍會再評估看看。

#「真正變漂亮」關鍵其實是生活習慣

除了醫美與保養，孫淑媚也提到自己長期補充膠原蛋白（成分單純），並曾因過敏與酒糟問題嘗試「肌斷食」，只用冷壓橄欖油搭配清水洗臉，她認了過敏有改善，但痘痘也冒了不少。化妝方面，她則偏好自然妝感，粉底用量非常少，主要靠雙眼皮貼、鼻影與拉長眼線修飾五官。

最後她也分享自己的凍齡心得，認為規律睡眠、運動、閱讀、保持心情愉悅都很重要，「選擇善良」更是讓人變漂亮的關鍵之一。她也感性表示，追求變美其實「剛剛好就好」，不需要盲目跟風做所有項目，而是找到真正適合自己的方式。

關鍵字：

標籤:**孫淑媚, 凍齡秘訣, 牙齒矯正, 肉毒保養, 生活習慣

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