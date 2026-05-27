GUCCI免費LINE貼圖快收！吉娃娃換經典包　「謝謝、早安」日常超實用

記者鮑璿安／綜合報導

GUCCI最近在LINE推出一組免費限定貼圖！以辨識度超高的吉娃娃角色為主角，結合品牌經典元素與逗趣表情，把時尚感直接搬進聊天視窗裡。最吸睛的亮點，就是小狗狗背上、鑽進包裡，甚至拎著迷你包款現身，將GUCCI標誌性手袋與配色巧妙融入貼圖設計，整體既可愛又很有精品辨識度。





▲GUCCI最近在LINE推出一組免費限定貼圖！以辨識度超高的吉娃娃角色為主角，結合品牌經典元素與逗趣表情 。（圖／翻攝自IG、LINE截圖）

貼圖更將吉娃娃整隻塞進托特包中，只露出圓圓大眼和耳朵，瞬間把精品包變成超吸睛的萌寵舞台；也讓牠斜背小包、手拎迷你包，甚至連包身上的 GG Monogram、紅綠織帶、經典棕色調 都清楚還原，一眼就能看出濃濃GUCCI識別度。這組貼圖共收錄多款日常超實用訊息，像是「OK」、「謝謝」、「讚」、「HELLO」、「早安」等。

不同於一般品牌聯名貼圖只走可愛路線，GUCCI這次明顯多了點時髦幽默感，讓角色既有表情包的親切感，也保留精品品牌一貫的視覺記憶點。此次只要將 GUCCI官方帳號加入好友就能免費擁有，對於本來就愛收集免費貼圖的人來說，這組幾乎是近期不能錯過的話題。

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▲Bottega Veneta這一季由創意總監 Louise Trotter 攜手英國攝影師 Chris Rhodes 操刀形象廣告，全片在威尼斯取景。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta這一季由創意總監 Louise Trotter 攜手英國攝影師 Chris Rhodes 操刀形象廣告，全片在威尼斯取景，本次形象廣告在私密與城市、數位與類比、白晝與夜晚之間持續交織流轉，讓大家對於Bottega Veneta 的認知更加清晰。本季最值得關注的包款，Madison 肩背包 絕對是第一眼主角。以品牌在紐約創立的首間專門店命名，Madison 將 Bottega Veneta 最具代表性的 Intrecciato 皮革編織工藝重新演繹，整體輪廓方正俐落，翻蓋包的不敗輪廓，搭配上金扣細節帶出更鮮明的立體感，皮革表面隨光線透出低調光澤，既有通勤包的實用容量。