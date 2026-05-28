一點小事就走心！最容易放大負面情緒星座Top 3　第一名總往壞處想





▲最容易放大負面情緒星座Top 3。（圖／IG）



記者鮑璿安／綜合報導

有些人情緒來得快也去得快，但也有些星座天生心思細膩，一旦遇到壓力、曖昧拉扯或人際摩擦，就容易反覆咀嚼細節，甚至不自覺把小問題放大成大危機。他們不是故意悲觀，而是太敏感、太在意，也太習慣先往最壞的方向設想。以下就來看看，哪些星座最容易「想太多」，最後把自己的負面情緒越養越大。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座情感豐富，又特別重視關係中的溫度與安全感，只要對方一句話語氣不對、回訊變慢，心裡就可能瞬間警鈴大作。他們表面上未必會直接說出口，但內心早已默默上演好幾輪小劇場。巨蟹最容易把別人的冷淡解讀成自己做錯了什麼，於是越想越委屈，情緒也越積越深。對他們來說，真正折磨人的往往不是事件本身，而是腦中那些不斷重播的情境。

Top 2 處女座

處女座的想太多，通常來自過度分析。他們不是單純情緒化，而是很容易進入「檢討模式」，一件事發生後，腦中會不停回顧細節、推敲原因，甚至連一句話的停頓都想拆解出弦外之音。這樣的敏銳本來是優點，但一旦碰上情緒議題，就容易變成內耗來源。處女座常常表面冷靜，心裡卻已經把所有最糟情況都想過一遍，也因此比別人更難真正放鬆。

Top 1 雙魚座

雙魚座堪稱最容易被情緒牽著走的代表，他們感受力強、想像力也強，偏偏這兩項特質一結合，就很容易讓負面情緒被無限放大。當現實出現一點不安訊號，雙魚不只會受傷，還會自己延伸出更多遐想，把原本模糊的不安變成具體的痛苦。他們很容易因一句無心的話、一個沒有被接住的情緒，就陷入低潮。雙魚不是脆弱，而是太容易共感，也太容易在情緒裡停留太久。