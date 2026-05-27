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今夏夾腳拖時髦升級！Maison Kitsuné小狐狸顆粒底、Isabel Marant波嬉風

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記者鮑璿安／綜合報導

今年夏天，夾腳拖不再只是沙灘配角，而是正式升格成穿搭主角，這回最有話題的兩組新品，分別來自 Maison Kitsuné x Indosole 與 Isabel Marant x Havaianas，前者把永續理念、回收材質與極簡美學結合，後者則把巴黎波嬉風格與巴西慵懶氣息混搭，讓一雙人字拖也能有鮮明個性。

▲▼ 夾腳拖 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夾腳拖 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夾腳拖 。（圖／品牌提供）

▲Maison Kitsuné x Indosole 以永續為出發點，鞋底採用回收材質打造，MK X INDOSOLE 售價NT$3,100 。（圖／品牌提供）

Maison Kitsuné x Indosole 以永續為出發點，鞋底採用回收材質打造，並延伸至與峇里島環保組織 Sungai Watch 合作的 RIVERSOLE 計畫，將印尼河川中回收的廢棄夾腳拖重新製成新鞋履，讓永續真正落實在產品本身。設計上則走安靜耐看的路線，以「慢節奏夏日生活」為靈感，鞋底呈現近似磨石子的回收顆粒感，低調中帶有層次，並推出墨碳黑、大理石白、桃核棕、松露灰四種柔和色調；再加上防水、純素材質與貼合足弓的立體設計，讓整雙鞋在舒適性、機能性與日常百搭度之間取得平衡。Maison Kitsuné 標誌性的狐狸元素也被低調點綴在鞋面上，替極簡輪廓留下辨識度。

▲▼ 夾腳拖 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夾腳拖 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夾腳拖 。（圖／品牌提供）

▲Isabel Marant x Havaianas首度聯名也是將期待值拉到最滿，結合Havaianas 一貫的輕盈舒適，與 Isabel Marant 最擅長的法式率性、波嬉感美學。（圖／品牌提供）

Isabel Marant x Havaianas首度聯名也是將期待值拉到最滿，結合Havaianas 一貫的輕盈舒適，與 Isabel Marant 最擅長的法式率性、波嬉感美學，注入一穿就走的鬆弛感。系列推出兩種不同款型，一款是在 Havaianas 經典輪廓上加入 Isabel Marant 標誌性印花與紋理細節，另一款則是 Puffed 設計，以更立體、帶有份量感的鞋面輪廓，替原本輕鬆的夾腳拖注入更鮮明的時裝感。無論搭泳裝、丹寧短褲，還是寬鬆襯衫與長裙，都能穿出一種隨性卻很會搭的感覺。

關鍵字：

永續時尚, 夾腳拖, 聯名設計, 夏日穿搭, 人字拖

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