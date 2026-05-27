誠品「甜點人市場」6／12起登場　開心果千層、聖多諾黑美到捨不得吃

記者蔡惠如／綜合報導

端午盛夏將至，又到了甜點的季節（哪時不是？）誠品新店店從 6／12 至6／14、6／19 至 6／21 共 2 個周末，在1F中廣場打造全新「甜點人市場」，集結全台 26 家人氣甜點店，帶來超過 30 款新店獨家甜點，一站式滿足視覺與味蕾的渴望。而 85 度 Ｃ 今年則推出話題單品「花生香菜口味甜心冰粽」與還在熱頭上的杜拜巧克力大福，讓甜點胃在這一波夏日都能找到心頭好。

▲Brillante pâtisserie 星忱甜點│包種茶口味聖多諾黑。

不必再死守網路開單鬧鐘、也不用辛苦奔波全台，這回誠品生活新店直接把網路上擁上萬人追隨的指標性甜點店聚在一起，包括 Brillante pâtisserie 星忱甜點以台灣在地包種茶做出的聖多諾黑，還有 P.f. 甜點設計如藝術品的「花火聖多諾黑」，高顏值外型像讓你一秒到法國。

▲P.f.甜點設計│花火聖多諾黑。

肉桂捲聞名的「胖死我太太」也帶來近期新品「焦糖鮮奶油香蕉蛋糕」，以酸種工法堆疊蛋糕體香氣，抹上輕盈鮮奶油並綴以焦糖香蕉，層次感十足；赤峰街排隊店 Miss V Bakery 除了長年熱賣的肉桂捲，還有獨家「巧克力焦糖牛奶布蕾」；Once More 則推出濃郁回甘的「BRNT 開心果巴斯克」。

▲胖死我太太│ 焦糖鮮奶油香蕉蛋糕；叩叩甜│開心果巴斯克。

此外，將厚餡軟餅乾做成吸睛的薯條造型，搭配特製沾醬的 Kuki house「沾沾軟餅薯條」、雲林爆紅的東和泡芙新品「杜拜巧克力Q餅開心果泡芙」；Luna handmade dessert 超級美的「開心果覆盆子千層」，打卡絕對很有 Fu。

▲Kuki house│沾沾軟餅薯條；Luna handmade dessert│開心果覆盆子千層。

顛覆傳統的鹹甜交融也是特色之一，台中甜甜圈 ITUMO 9 番推出節日限定「金沙奶酥生甜甜圈」，飽滿的鹹蛋黃流心內餡咬下直接爆漿；餅不甜可麗露專賣則在「金沙起司可麗露」中注入濃郁金沙流心，外層綴以鹹香起司脆片，讓人超想試一口；又室甜點店則推出超有個性的「哈蜜瓜火腿法式千層酥」；WUnique Pâtisserie 吳一無二則開賣限定的端午禮盒。

▲又室甜點店│哈蜜瓜火腿法式千層酥；WUnique Pâtisserie吳一無二│端午禮盒。

MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊推出限定款「巧克力鐵觀音可麗露」，木柵鐵觀音的沉穩茶香與法國巧克力交織出細緻苦甜；清新日系「嬌嬌咖啡」則大膽將香菜葉研磨入餡，推出充滿記憶點的「香菜花生馬卡龍」。網路高人氣的「MEI.DESSERT」則實體現身，帶來全新「開心果巧克力酥達克」。

▲嬌嬌咖啡│香菜花生馬卡龍。

85 度 C 今年在端午節大膽打破傳統框架，將年輕人喜愛的精緻甜點概念融入節慶食品，推出花生香菜冰粽、杜拜巧克力大福挑戰食尚話題。「甜心冰粽—花生香菜口味」選用法國愛樂薇動物性鮮奶油與台灣在地香菜製成清新香菜慕斯，搭配濃郁的花生內餡，營造出鹹甜交融風味。

近期在甜點圈掀起巨浪的杜拜巧克力，也被 85 度 C 包進大福裡。「杜拜巧克力大福」將濃郁的開心果巧克力內餡以麻糬皮包裹，濃厚的堅果香與可可尾韻交織，既有Q彈的嚼勁又有療癒的奢華口感，為節日注入滿滿的儀式感。85 度 C 表示，即日起於門市購買任一飲料，即可用 43 元加購價，入手原價 51 元的「甜心冰粽」。