大阪直美華麗黑裝登法網　竟是舊球衣再製

▲大坂直美於法國網球公開賽穿著瑞士設計師Kevin Germanier為她量身的黑色「出場戰袍」。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

前世界網球球后大坂直美一月在澳洲網球公開賽穿「水母裝」登場轟動全場，昨（26日）於法國網球公開賽首輪也同樣令人驚艷，身穿瑞士高級訂製服設計師Kevin Germanier為她量身打造的黑色「出場戰袍」，將她過去比賽穿過的網球裙、外套和連身裙進行解構重組，上半身是點綴著精緻串珠的黑色無袖馬甲上衣，下半身則搭配一條半透視的百褶長裙，而這條長裙正是用大坂直美其中一件外套的內襯製成。

設計師Kevin Germanier旨在打造「運動高級訂製服」，因此為大坂直美創作既浪漫又帶有力量感的黑色百褶裙裝，她脫下進場戰袍後顯露一襲百褶黃棕色鑲金色亮片連身短裙，是Nike設計的官方比賽球衣，搭配雙層荷葉邊下襬，並繡有垂直排列、大小不一的金色亮片，讓她在球場上吸睛度百分百。

▲大坂直美穿的Nike官方比賽球衣點綴亮片與雙層荷葉邊下襬。（圖／CFP）

大坂直美身穿華麗戰袍，於法國網球公開賽以直落二擊敗德國選手蘿拉西格蒙德（Laura Siegemund），挺進第二輪，賽後受訪時她透露對於自己的服裝造型相當滿意，笑稱有點像巴黎知名地標艾菲爾鐵塔夜晚閃閃發亮的模樣。

