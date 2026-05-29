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鞋控會瘋掉　BALENCIAGAＸManolo Blahnik萊茵石高跟鞋美到暴動

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BALENCIAGA｜Manolo Blahnik合作系列是首度攜手，推出黑色、銀灰色、草綠色、檸綠色與紫羅蘭色等多款緞面配色。（巴黎世家提供） 

▲BALENCIAGA｜Manolo Blahnik合作系列是首度攜手，推出黑色、銀灰色、草綠色、檸綠色與紫羅蘭色等多款緞面配色。（巴黎世家提供） 

圖文／鏡週刊

BALENCIAGA日前正式發售與Manolo Blahnik首度合作、亮相於秋季26系列「身體與感知」的聯名鞋履。此次合作源於創意總監Pierpaolo Piccioli與Manolo Blahnik的深厚私交，共推出穆勒鞋與兩款後拉帶露跟高跟鞋，並全數綴以手工縫製萊茵石裝飾，展現高級訂製工藝精神。

高級訂製的精髓，在於極致造詣與專業匠心。這一理念不僅體現BALENCIAGA的品牌精神，也塑造Pierpaolo Piccioli獨樹一幟的創作風格。Piccioli表示，「這次合作緣起於私人情愫，原因很簡單，我由衷欣賞Manolo。我與他私交甚篤，並傾心仰慕他的設計多年。在我眼中，Manolo Blahnik就是優雅的代名詞。他與Cristóbal Balenciaga同為西班牙設計大師，有著與生俱來的審美共鳴」。

BALENCIAGA｜Manolo Blahnik合作系列包含穆勒鞋，以及105毫米、50毫米鞋跟的兩款後拉帶露跟高跟鞋。露腳背敞口設計自然勾勒足部線條，呼應Piccioli以人體形態為核心的創作理念。鞋型取自Manolo Blahnik經典檔案款式，以緞面打造，內裡襯以BALENCIAGA標誌性灰色，並點綴不對稱手工縫製萊茵石葉片裝飾，致敬1960年代時品牌的經典珠寶配飾。

鞋控會瘋掉 BALENCIAGA × Manolo Blahnik萊茵石高跟鞋美到暴動

▲穆勒鞋（草綠色），NT$41,500（巴黎世家提供）

聯名系列同時BALENCIAGA，延續Manolo Blahnik將珠寶美學融入鞋履設計的標誌風格。視覺廣告則以靜物實景拍攝呈現，在珍貴商品堆砌出的倉儲風格背景中，透過特寫鏡頭聚焦鞋履細膩工藝。系列推出黑色、銀灰色、草綠色、檸綠色與紫羅蘭色等多款緞面配色。

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▲後拉帶露跟低跟鞋（紫羅蘭色），NT$45,900。（巴黎世家提供）

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▲後拉帶露跟高跟鞋。NT$45,900。（巴黎世家提供）

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鏡週刊, BALENCIAGA, Manolo Blahnik

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