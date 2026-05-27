孫淑媚逆齡穿搭太神！「3公式」寬鬆西裝外套＋破褲滿滿大學生感

記者鮑璿安／綜合報導

有「台版Jennie」之稱的孫淑媚，近期受邀擔任台鋼雄鷹主場開球嘉賓，一亮相就立刻掀起討論。除了狀態維持得相當好，最讓人有感的其實還有她的穿搭思路，完全不是刻意裝嫩的少女路線，而是用幾件看似日常的單品，穿出輕鬆、俐落又很有青春感的氛圍。身高158公分的她，也靠著比例拿捏與單品選擇，把整體造型穿得特別修長，以下三公式必須筆記下來。

1. 寬鬆西裝外套穿出鬆弛感





▲孫淑媚很懂得利用寬鬆西裝外套替整體造型加分。（圖／翻攝自孫淑媚 IG）



孫淑媚很懂得利用寬鬆西裝外套替整體造型加分，比起過度合身、容易顯成熟的正式版型，她選擇的是帶點oversize感的西裝外套，搭配簡單T恤或長裙後，會立刻多出一種隨性又有層次的街頭感。尤其灰色、深色這類低彩度外套，本來就自帶修飾效果，對小個子來說也很友善。

2. 丹寧破褲是逆齡關鍵，辣度和率性剛剛好





▲ 孫淑媚沒有把牛仔褲穿得太緊，反而選擇更鬆、更垂墜的輪廓 。（圖／翻攝自孫淑媚 IG）

孫淑媚私下十分喜愛丹寧元素單品，既百搭又不退流行，特別是寬鬆版型的刷色破褲，讓造型瞬間多了街頭感，也把整體年齡感往下拉不少。孫淑媚沒有把牛仔褲穿得太緊，反而選擇更鬆、更垂墜的輪廓，搭配短版球衣上衣或合身單品後，整體比例反而更好，還能自然把腿部線條往下延伸。

3. 大學T最能穿出少女感





▲ 孫淑媚選擇的大學T多半是帶有印花、卡通元素或寬鬆輪廓的款式 。（圖／翻攝自孫淑媚 IG）



如果說西裝外套和破褲負責時髦，那大學T就是孫淑媚穿出「逆齡感」的最後一塊拼圖。她選擇的多半是帶有印花、卡通元素或寬鬆輪廓的款式，本身就自帶青春氣息，再搭配厚底短靴、迷你包或眼鏡等配件，整體立刻有種不費力的可愛感。大學T之所以經典，就是因為它總能把人拉回最自在的狀態，不需要太多裝飾，就能穿出輕鬆又有活力的氛圍。