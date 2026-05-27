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Diptyque推全新咖啡、紫蘇蠟燭　北歐聯名貓咪暖燈也太美

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記者曾怡嘉／台北報導

香氛不只是氣味，更逐漸成為生活風格的一部分。Diptyque近期不只重新設計經典香氛蠟燭，更一口氣推出5款全新香調；而瑞典香氛品牌VANA則攜手國寶級陶藝家Lisa Larson推出限定聯名系列，可愛度與質感兼具。

#Diptyque經典香氛蠟燭換上全新設計

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Diptyque蠟燭全新設計相當受好評。

Diptyque近期重新演繹品牌經典香氛蠟燭，這次特別攜手法裔瑞士籍設計師Julie Richoz，替玻璃燭杯帶來更細膩的新樣貌。新版燭杯保留品牌經典輪廓，但透過更輕盈的玻璃線條與細節調整，讓燭光折射時更有層次感。標籤周圍則加入橢圓玻璃紋路，呼應Diptyque標誌性圖騰。而品牌經典黑白標籤也同步升級，在原本跳躍字母設計上加入低調浮雕細節，保留復古感之餘，也讓整體視覺更精緻。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 經典香氛蠟燭，2,500元。

除了外型升級，Diptyque這次也替香氛蠟燭家族加入5款全新香調。其中「Café（咖啡）」以剛研磨咖啡粉香氣為主軸，帶有溫暖烘焙與淡淡木質調，很有待在咖啡館裡的放鬆感；「Sésame Noir（芝麻）」則主打烘烤芝麻香氣，結合木質煙燻感，層次相當特別；「Rhubarbe（大黃）」則帶有酸澀果香與植物感，氣味清新又帶點個性。另外還包括綠意鮮明的「Ortie（蕁麻）」與融合辛香、甜杏仁氣息的「Shiso（紫蘇）」，其中紫蘇款更為Diptyque精品店限定販售。

#北歐控必收！VANA聯名Lisa Larson推療癒香氛系列

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲VANA攜手瑞典國寶級陶藝家Lisa Larson推出跨界聯名系列。

來自瑞典的純淨香氛品牌VANA，今年迎接品牌成立9週年，也特別攜手瑞典國寶級陶藝家Lisa Larson推出聯名系列。Lisa Larson經典角色「Mikey」與「Leo」這次化身香氛主角，打造「Mikey Harmony 繽紛花園」與「Soothing Leo 夏日暖獅」系列，把北歐療癒感直接搬進日常生活。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲VANA Mikey Harmony 繽紛花園 香氛蠟燭 與KOS No. 7 極簡款香氛暖燈。

VANA向來主打天然成分與環境友善製程，加上北歐風格設計感強烈，這次聯名不只香氣療癒，可愛外型也相當適合當作居家擺飾。

關鍵字：

標籤:**Diptyque, 香氛蠟燭, VANA, LisaLarson, 北歐風

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