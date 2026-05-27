Jennie辣穿深V連身褲、CORTIS雙帥同框話題破表！香奈兒工坊大秀首爾登場

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒 2026 Métiers d’art 工坊系列大秀移師首爾登場，在「韓華龐畢度中心」正式對外開放前率先揭幕，現場星光更是洗版社群，從品牌大使Jennie、G-Dragon權志龍到男團 CORTIS 成員安乾鎬與馬丁都成為頭排嘉賓，桂綸鎂也與海外眾星同框，如此陣容也只有香奈兒能辦到。





▲這場由服飾名品部藝術總監 Matthieu Blazy 執掌的工坊系列，繼去年 12 月於紐約首度亮相後，再次以更貼近亞洲時尚脈動的首爾為舞台。（圖／© Succession Picasso 2026）

這場由服飾名品部藝術總監 Matthieu Blazy 執掌的工坊系列，繼去年 12 月於紐約首度亮相後，再次以更貼近亞洲時尚脈動的首爾為舞台，找來一票品牌大使與名人助陣。回到最核心的工藝精神，從電影感敘事、超級女英雄式輪廓，到大膽動物紋、經典套裝、雙色鞋履、珍珠與山茶花符碼，全都以更鮮明的方式重新演繹。系列背後更集結 le19M 各工坊的精湛手藝，包括 Lesage 斜紋軟呢與刺繡、Lemarié 花飾、Goossens 服飾珠寶、Maison Michel 女帽與 Massaro 後繫帶鞋，系列也將自 5 月 27 日起於首爾率先上市，6 月 4 日全球同步推出。





▲人間香奈兒 Jennie這回選穿黑白拼接深 V 連身造型； G-Dragon 則以長版印花大衣現身。（圖／品牌提供）

其中最吸睛的依舊少不了人間香奈兒 Jennie，她這回選穿黑白拼接深 V 連身造型，帶來一股成熟法式風範，以俐落線條勾勒出極強存在感，胸前金屬細節與高腰寬褲設計，把她一貫的甜酷氣場拉到最滿，簡單拎上外套與配件，就穿出很有主場感的率性態度。另一位話題焦點 G-Dragon 則以長版印花大衣現身，淡藍底色揉合風景畫面般的圖騰，搭配寬褲、白框墨鏡與層層疊加的飾品，整體依舊是他最擅長的藝術家式穿法，看似鬆弛卻細節滿滿。





▲男團 CORTIS 成員安乾鎬與馬丁現身；桂綸鎂換上香奈兒 2026 秋冬高級時裝系列紅、米白、黑交織的絲棉針織上衣與及膝裙。（圖／品牌提供）

男團 CORTIS 成員安乾鎬與馬丁也用兩種不同方向詮釋香奈兒男裝語彙，安乾鎬以黑色針織上衣搭配淺藍牛仔褲，簡潔卻不失俐落感；馬丁則穿上灰色襯衫式外套與寬版丹寧褲，整體更偏向隨性都會感，兩人同框站出一種年輕又帶點不羈的氛圍。台灣代表桂綸鎂，則換上香奈兒 2026 秋冬高級時裝系列紅、米白、黑交織的絲棉針織上衣與及膝裙，以細膩編織質感搭配服飾珠寶與鞋履，展現她一貫知性又從容的優雅氣場，在一眾強勢造型裡顯得特別耐看。

同場加映

日前Gucci 2027 早春秀「Gucci Core」來到熱情澎湃的紐約時代廣場舉辦，也把近期因古裝劇《逐玉》走紅的大陸男神張凌赫請到現場看秀，他以一身深色條紋西裝亮相，演繹帶有微微光澤感的成套西裝簡直帥度逼人。Demna也將對於紐約的最直白印象寫入這一季大秀，無論是路上的金融人士、名媛或是職場通勤人士，總有一個是你的造型縮影。





▲因古裝劇《逐玉》走紅的大陸男神張凌赫以一身深色條紋西裝亮相 。（圖／品牌提供）