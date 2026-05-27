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翻來翻去睡不著？營養師點名5類助眠食物　熱牛奶、香蕉都上榜

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▲▼助眠食物。（圖／Unsplash）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲睡眠品質和飲食息息相關。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，不少人明明很累，躺上床卻還是腦袋停不下來，甚至翻來覆去到半夜都睡不著。除了作息與壓力影響外，其實飲食也和睡眠品質息息相關。營養師高敏敏分享5種有助改善失眠的營養素與食物，透過日常飲食調整，幫助身體慢慢放鬆、降低焦慮感，也讓入睡過程更順利。

1. 礦物質「鎂」有助穩定神經

高敏敏表示，鎂有助穩定神經系統、減少緊繃與焦慮感，對於容易因壓力大而失眠的人特別重要，建議可適量攝取南瓜子、深綠色蔬菜與豆類等食物，幫助身體放鬆。

2. 維生素B群幫助修復疲勞

▲▼助眠食物。（圖／Unsplash）

如果長期處於疲勞與高壓狀態，也可能影響睡眠品質，維生素B群有助神經修復與能量代謝，可降低壓力累積，平時可從全穀類、雞蛋與深綠色蔬菜中補充。

3. 色胺酸＋褪黑激素讓入睡更順利

不少人都知道睡前喝牛奶有助眠效果，其實關鍵就在於「色胺酸」。高敏敏提到，色胺酸能幫助製造血清素與褪黑激素，進一步協助入睡，像是奇異果、香蕉、優格、全穀與堅果，都是不錯的選擇。

4. Omega-3有助舒緩情緒

▲▼助眠食物。（圖／Unsplash）

情緒緊繃、焦慮也容易讓人難以放鬆。高敏敏表示，Omega-3脂肪酸有助調節情緒，讓身體不容易長期處於高壓狀態。平時可多攝取鮭魚、亞麻仁籽與核桃等食物。

5. 睡前喝溫熱飲幫助放鬆

很多人睡前習慣滑手機到很晚，大腦反而越來越清醒。建議睡前可喝些溫熱飲品，像是熱牛奶或薑茶，透過溫熱感讓身體慢慢放鬆，也能自然提升睡意。

高敏敏也提醒，改善失眠其實需要從生活、飲食與環境一起慢慢調整，包括規律作息、減少睡前藍光刺激與壓力管理，都很重要。當身體被好好照顧，睡眠品質也會一步一步回到正軌。

關鍵字：

標籤:**助眠食物, 改善失眠, 營養師推薦, 睡眠品質, 壓力管理

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